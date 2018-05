Accordo fra Movimento 5 Stelle e Lega | Conte premier | Fraccaro ministro

Amazon - Accordo sperimentale con i sindacati/ C’è l’intesa fra Cgil - Cisl e Uil e lo stabilimento di Piacenza : Amazon, accordo sperimentale con i sindacati: c’è l’intesa fra Cgil, Cisl e Uil e lo stabilimento di Piacenza. L'ok è stato raggiunto dopo un referendum a scrutinio segreto in azienda(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 16:50:00 GMT)

MotoGp - trovato l’Accordo tra la Dorna e la società PHA : il Gp di Francia in calendario fino al 2026 : La Dorna ha trovato l’accordo con la società PHA per prolungare l’impegno con il Gp di Francia, che resterà in calendario fino al 2026 Il Gp di Francia resterà nel calendario della MotoGp fino al 2026, rinnovato dunque l’accordo tra la Dorna e la società PHA che organizza da 25 anni la gara sul circuito di Le Mans. Un connubio vincente che continua, rinnovandosi per altre cinque stagioni: “siamo contenti di estendere la ...

Air France-Klm : Accordo transatlantico con Delta e Virgin : accordo finale verso una joint venture transatlantica tra Air France-Klm, Delta Air Lines e Virgin Atlantic. L'intesa siglata tra le compagnie aeree definisce la governance e i termini commerciali e ...

Che ne sarà dell'Accordo sui migranti fra Italia e Libia? : "... L'imbarcazione stava già iniziando ad affondare, c'era gente dappertutto in acqua. La Guardia costiera libica non è riuscita a fare nulla anche perché non è equipaggiata per salvare chi finisce in mare. La loro imbarcazione ha cercato di porsi in posizione parallela a quella dei migranti ma questo ha fatto sì che alcuni finissero addirittura sotto lo scafo, morendo annegati. Noi abbiamo cercato di salvare ...

Nintendo Switch / Il noto marchio di videogame interrompe l'Accordo col Grande Fratello! : Nintendo Switch, il noto marchio di videogame interrompe l'accordo con il Grande Fratello. La decisione presa in merito agli avvenimenti denigtratori arrivati all'interno della casa.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 20:43:00 GMT)

Flat tax - legge Fornero - disoccupati : i temi caldi dell’Accordo fra Lega e 5 Stelle : I contenuti delle proposte contenute nell’accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega. Quota 100 per la previdenza; la tassa piatta da sperimentare il primo anno solo sui redditi aggiuntivi; mentre sul reddito di cittadinanza si partirebbe dal potenziamento dei centri per l’impiego

Deliberato l'Accordo - affare fatto fra Airbnb e Comune : La Spezia - Con una delibera apposita il Comune della Spezia sottoscrive lo schema d'accordo annuale con la società irlandese Airbnb, relativo all'applicazione, riscossione e versamento dell'imposta ...

Iran : Macron rassicura Rohani - Francia applica Accordo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Giorgia Meloni - l'Accordo tra Salvini e Di Maio terremota Fratelli d'Italia. Tre strade e la voce : anche loro al governo? : Il patto tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per un governo politico con la 'non sfiducia' di Forza Italia manda in tilt Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni . Il partito, da sempre contrario all'...

Gianfranco Rotondi - chiamatelo Nostradamus : sapeva dell'Accordo Lega-M5s un mese fa - cosa aveva scritto : Che un accordo Lega-Movimento 5 stelle ci sarebbe stato lo diceva più di un mese fa Gianfranco Rotondi . Il 29 marzo, infatti, scriveva sul suo profilo Twitter: 'Come tutte le cose che vi ho qui ...

Accordo di cooperazione fra Confindustria Tunisia ed il Distretto della Pesca siciliano : ... dell'agro-alimentare e dell'artigianato fra piccole e medie imprese, con il supporto di istituzioni scientifiche e Università, secondo i principi della green , blue e bio-economy e dell'economia ...

Iran - Trump : "Usa rompe l'Accordo sul nucleare"/ "Finanzia terrore" : nota di Germania - Francia e Gb : Donald Trump e l’accordo sul nucleare: annunciato il ritiro. "Il regime di Teheran finanzia il terrorismo, abbiamo le prove. Pronte nuove sanzioni". Ue e Rohani, "intesa va mantenuta"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 21:40:00 GMT)

Accordo NUCLEARE IRAN - TRUMP ANNUNCIA RITIRO/ Francia “lo miglioreremo” : Israele “Teheran vuole distruggerci” : Donald TRUMP e l’ACCORDO sul NUCLEARE: oggi l’annuncio del RITIRO. Ingaggiata agenzia per far fallire l’intesa con l'IRAN, e screditere due consiglieri all'epoca del presidente Obama(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:30:00 GMT)

Fra poche ore la decisione di Trump in merito all'Accordo sul nucleare iraniano : A rischio la permanenza degli Stati Uniti nell'intesa raggiunta nel 2015 per "congelare" le attività nucleari di Teheran