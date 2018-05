Accordo Di Maio-Salvini | Conte premier | Moavero agli Esteri | Savona agli Affari Ue

GOVERNO ULTIME NOTIZIE - Accordo DI MAIO-SALVINI/ Ministri : risolto Savona - Conte premier e Cottarelli... : GOVERNO live, ULTIME NOTIZIE: per Savona si attende Salvini, Di Maio spera, Cottarelli in stand-by. Altra giornata cruciale per quanto riguarda il prossimo esecutivo italiano: tutte le news(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 18:21:00 GMT)

Governo - diretta – Incontro Di Maio-Salvini-Conte. Ipotesi Accordo : all’Economia Tria - agli Esteri Moavero - agli Affari Ue Savona : Giovanni Tria ministro dell’Economia, Enzo Moavero Milanesi agli Esteri, Paolo Savona agli Affari europei. E’ lo schema su cui si basa l’Ipotesi di accordo tra M5s e Lega per la lista dei ministri da riformulare e consegnare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quindi si conferma la presenza di Savona nel Governo in una posizione peraltro non marginale (perché terrebbe i rapporti con l’Unione Europea a nome ...

Economia - spunta Giovanni Tria La Lega e il M5S verso l'Accordo Vertice Conte - Salvini - Di Maio : Per il ministero dell'Economia, al posto di Paolo Savona, spunta il nome di Giovanni Tria, presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione e professore ordinario di Economia politica all'università di Tor Vergata Segui su affaritaliani.it

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 maggio : “Savona - fatti più in là”. Accordo Mattarella-Di Maio : ministero diverso al prof : Il personaggio/1 Di Maio, la mossa per lasciare il cerino alla Lega Martedì era stata l’abiura, quella del capo che si era ritrovato nell’angolo, solo con l’impeachment scomunicato da Grillo e deriso da Salvini. E ieri è stato l’asse più o meno obbligato con il nemico che già non lo è più, il Quirinale, per provare a ridare un governo all’Italia. O quantomeno per dimostrare che lui, […] di Luca De Carolis AAA buonsenso cercasi di ...

Governo M5S-Lega - Mattarella convoca Di Maio e Salvini. Accordo sul premier - resta il nodo Economia : Nel pomeriggio al Colle prima il leader M5S poi quello della?Lega. In pole position per occupare la poltrona di presidente del Consiglio dei ministri c’è l’avvocato civilista e patrocinante in Cassazione Giuseppe Conte, tecnico di area pentastellata. Per il Tesoro emerge il nome dell’ex ministro dell’Industria Paolo Savona...

Accordo Di Maio Salvini : il premier è Giuseppe Conte : Conte l’allenatore? Se lo chiederanno tanti leader mondiali. Una figura di livello ma evidentemente sconosciuta nel panorama politico internazionale. La

Governo - Accordo Salvini-Di Maio sui nomi : Potrebbe essere quello di Giuseppe Conte il nome che M5s e Lega proporranno a Mattarella per la premiership. I leader dei due partiti dovrebbero entrare nel Governo occupando le poltrone del Lavoro e dell'Interno. Ecco chi farà parte della squadra di Governo