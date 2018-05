Abruzzo | fondi per 200mila euro per opere urgenti di risanamento idrogeologico a

meteoweb.eu

(Di giovedì 31 maggio 2018) Con specifici provvedimenti, il Genio Civile di Pescara ha disposto l’attuazione di tre interventi, per un importo complessivo di circa, destinati alla realizzazione didi consolidamento dei versanti in frana riguardanti i dissesti sulla S.C. Ginestre-Piano Vanardo nel Comune di Civitaquana (90mila), sull’area adiacente il cimitero nel Comune di Villa Celiera (80mila) e sulla S.C. Salle Nuova-Salle Vecchia in località Le Coste nel Comune di Salle (30mila). I Sindaci dei tre Comuni hanno espresso la loro soddisfazione sottolineando l’operato svolto dal Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca in questo frangente, portato avanti con “sensibilità, attenzione e vicinanza nei confronti della comunità”. “La somma destinata al Comune di Salle per il miglioramento della viabilità stradale che collega Salle a Salle vecchio e al monte Morrone, è ...