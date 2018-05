A tutte le forze della sinistra e del campo democratico | è tempo di una nuova proposta

huffingtonpost

(Di giovedì 31 maggio 2018) La crisi istituzionale davanti a cui ci troviamo affonda le radici nella crisi del sistema politico e ancor di più in quella economica che ha minato profondamente la coesione sociale e che oggi mette in discussione la tenuta stessanostra democrazia.La precarietà e l'aumento smisuratopovertà e delle disuguaglianze hanno alimentato insicurezze e paure che oggi costituiscono la base sociale del consenso con cui la Lega e il Movimento 5 Stelle provano a dare un governo al paese nel segno di una regressione sul piano culturale, dei diritti e del rispetto delle istituzioni.Non a caso l'offensiva politica nei confronti del PresidenteRepubblica ha assunto i toni di un vero e proprio assalto all'autonomia del Quirinale, fino alla ridicola richiesta di messa in stato di accusa avanzata dal M5S. I partiti che hanno tentato di piegare la Costituzione in ...