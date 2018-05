A training day with… Alessandro De Rose | come preparare un tuffo da 27 metri senza acqua

sportfair

(Di giovedì 31 maggio 2018) Il campione italiano svela il vero luogo dove nascono le magie degli atleti della Red Bull Cliff Diving World Series. Ad accompagnarlo, un ospite d’eccezione dagli UsaDeè l’unico italiano in gara nella Red Bull Cliff Diving World Series. Cosentino di nascita, triestino, francese e poi romano d’adozione,ha perseguito il suo sogno di diventare un high diver professionista con tenacia e determinazione. Infaticabile in palestra, puntiglioso in vasca per curare ogni minimo particolare dei tuffi da portare in gara e avere il perfetto controllo di ogni singolo movimento, ripetendolo all’infinito fino a quando il corpo non lo ha memorizzato al punto che la mente non serve più. La mente è libera, controlla le emozioni, vince ogni residuo di paura: pronta a godersi l’ebrezza che si rinnova ad ogni, appena i piedi staccano dalla piattaforma e il corpo spicca il ...