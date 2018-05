A Milano in anteprima mondiale le massage chair da 25mila euro

Musica : il canto di Noemi alla luna - a Milano anteprima live del nuovo tour : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Parte martedì prossimo, da Milano, 'La luna tour', il nuovo tour di Noemi che la vedrà protagonista di due anteprime live martedì 29 maggio a Milano, al Teatro degli Arcimboldi e mercoledì 30 a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, per proseguire in tutta Italia dura , 25 mag. (AdnKronos) - Parte martedì prossimo, da, 'La', ildiche la vedrà protagonista di due anteprimemartedì 29 maggio a, al Teatro degli Arcimboldi e mercoledì 30 a Roma, all’Auditorium Parco della, per proseguire in tutta Italia dura

Musica : il canto di Noemi alla luna - a Milano anteprima live del nuovo tour : Milano, 25 mag. (AdnKronos) – Parte martedì prossimo, da Milano, 'La luna tour', il nuovo tour di Noemi che la vedrà protagonista di due anteprime live martedì 29 maggio a Milano, al Teatro degli Arcimboldi e mercoledì 30 a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, per proseguire in tutta Italia durante tutta l'estate. Undici date in tutto, includendo la data zero di oggi nella cittadina toscana di Cascina, per un ...

Anteprima di Solo A Star Wars Story nel cuore di Milano - con tanti ospiti. : Attraverso una serie di audaci bravate nel profondo di un mondo criminale oscuro e pericoloso, Han Solo fa amicizia con il suo futuro possente copilota Chewbacca e incontra il famigerato giocatore d'...

BUGO : IL 28 MAGGIO ESCE IN VINILE "ROCKBUGO" - disponibile in anteprima al concerto del 23 maggio a Milano e a quello del 25 maggio a Roma : Sarà disponibile in VINILE da lunedì 28 maggio su www.unoday.it "RockBUGO", il nuovo disco di BUGO che raccoglie i successi di 18 anni di carriera solista dell'artista, riarrangiati in chiave rock. RockBUGO – sua prima raccolta ufficiale e 9° lavoro in studio – nasce dall'esigenza del cantautore di spogliarsi dalle sovrastrutture musicali per tornare alle radici del suono, a un'attitudine primordiale ed essenziale, e di ripartire con una ...

Harry Potter : The Exhibition - ecco un'anteprima della mostra di Milano : Dopo aver girato tutto il mondo, Harry Potter: The Exhibition arriva finalmente anche a Milano. Inaugura infatti il 12 maggio alla Fabbrica del Vapore la mostra evento che permette ai fan del Wizarding World creato da JK Rowling di immergersi nelle scenografie, nei costumi e nelle riproduzioni dei personaggi più amati della saga letteraria e cinematografica più popolare degli scorsi decenni. Dopo aver collezionato quattro milioni di visitatori ...