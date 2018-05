A 24 ore dal flash mob | aggrediti medico e infermiere

Ravenna Festival. Dante - I Mosaici : la XXIX edizione riparte dal cuore della città : 1euro il biglietto degli spettacoli , la durata è di circa 40 minuti, . Per informazioni e prevendite: tel. 0544 249244 - www.RavennaFestival.org . Appuntamenti , Spettacolo

Governo - la stampa tedesca : “Probabile uscita dell’Italia dall’euro”. Ex ministro Fischer : “Crisi peggiore di quella greca” : “Non dovremmo salvare l’Italia”. E’ il titolo di un nuovo editoriale apparso su Die Zeit che, al di là delle opinioni che contiene, rende bene l’idea su un fatto: in Germania l’ipotesi che il nostro Paese possa rivivere la stessa situazione della Grecia è ormai all’ordine del giorno e viene considerata una reale probabilità. Come viene definita “Probabile” anche un’uscita dell’Italia dall’Euro: parola di Hans-Werner Sinn. Il noto economista ...

Ciclismo - stagione finita per Lawrence Naesen : il corridore della Lotto Soudal fermato dalla mononucleosi : Lawrence Naesen potrebbe aver concluso anzitempo la sua prima stagione da pro’, il corridore della Lotto Soudal fermato dalla mononucleosi Non è stata molto fortunata la prima stagione tra i pro’ per Lawrence Naesen, corridore approdato quest’anno alla Lotto Soudal. Il fratello del campione nazionale Oliver Naesen ha contratto la mononucleosi, malattia che lo costringerà ad un lungo periodo di riposo. Una notizia non proprio ...

Benji e Fede alla Partita del Cuore - dall’incidente con Jack Savoretti al gol di Fede per la Nazionale Cantanti (video) : Benji e Fede alla Partita del Cuore protagonisti dell'incontro benefico allo Stadio Luigi Ferraris di Genova: mercoledì 30 maggio si è disputata la ventisettesima edizione della Partita del Cuore, tra Nazionale Cantanti e Campioni del Sorriso. Il duo più amato dalle nuove generazioni è sceso in campo sin dai primi minuti della Partita: Benji in porta, mentre Fede all'attacco insieme a Moreno. A due minuti dall'inizio della Partita, però, ...

Lampard passa dal campo alla panchina : è il nuovo allenatore del Derby County : Frank Lampard è il nuovo allenatore del Derby County, club della Championship inglese che tenterà l’assalto alla Premier League L’ex centrocampista Frank Lampard è il nuovo tecnico del Derby County, club che milita nella Championship inglese. L’ex capitano del Chelsea, che prenderà la guida della squadra con effetto immediato, ha firmato un contratto triennale. “Sono felice di avere qualcuno del calibro di Frank come ...

Panchina Udinese - colpo di scena nelle ultime ore : ecco il tecnico ad un passo dalla firma : Panchina Udinese – Sono ore caldissime in casa Udinese, in particolar modo il club bianconero sta per chiudere per il nuovo allenatore. La decisione è stata quella di non confermare il tecnico Tudor nonostante la salvezza raggiunta, sembrava ad un passo Prandelli ma dopo qualche ore è cambiata la strategia. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ in arrivo Miguel Cardoso, tecnico del Rio Ave. Il portoghese può ...

Allegri è 'distrutto dal dolore' : si è spenta sua mamma Carla : Secondo quanto riporta Sport Mediaset , i funerali sono stati già celebrato "sempre nel capoluogo lombardo e in forma strettamente privata". Il feretro è stato poi portato a Livorno, la città dove la ...

Cina - il castello gonfiabile viene spazzato via dal vento : bimbo di 6 anni muore : Il piccolo è rimasto intrappolato all'interno del castello gonfiabile che si trovava in un luna park a Chezhan Plaza nella città di Fengwei. I medici non sono hanno potuto far nulla per salvarlo. La polizia ha assicurato che sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta.Continua a leggere

Inter : Perisic per Dembelé? Chiesa - la Fiorentina rifiuta 50 milioni dal Napoli : Spalletti sogna Chiesa : come si legge sulla Gazzetta dello Sport , la Fiorentina ha rifiutato un'offerta del Napoli da 50 milioni di euro più un paio di contropartite tecniche a scelta tra cui il ...

Germania - aggressore con coltello su treno per Flensburg/ Ultime notizie - ucciso dalla polizia : 2 feriti gravi : Germania, aggressore con coltello su treno per Flensburg, Ultime notizie, ucciso dalla polizia: 2 feriti gravi, anche una poliziotta coinvolta. Il tutto sarebbe nato da una rissa (Pubblicato il Wed, 30 May 2018 21:54:00 GMT)

Roma - morta donna caduta nel vano ascensore/ Ipotesi suicidio : abitava al primo piano ma è volata dal sesto : Una donna di 77 anni è precipitata dal sesto piano nel vano ascensori del suo palazzo morendo sul colpo, tutte da capire le dinamiche dell'incidente successo a Roma(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 19:43:00 GMT)

Donna accoltellata dal marito in Brianza - muore in ospedale | : E' successe a Seregno, l'uomo si è presentato dai carabinieri confessando l'accaduto. I due coniugi hanno un figlio di 5 anni e da circa due mesi non vivevano più insieme

