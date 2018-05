9 malintesi sul sesso

huffingtonpost

(Di giovedì 31 maggio 2018) Questo post è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Stefano PitrelliLe dimensioni contano. Col preservativo non ti becchi le malattie. Gli uomini provano più desiderio delle donne. L'avete mai sentito dire? Ora provate a indovinare: quante di queste sono vere?Generalizzazioni, stereotipi e sentito-dire fanno male, anche perché ogni giorno i ricercatori scoprono cose nuove. Quando si tratta di sfatare i miti del, del resto, tocca prendere in considerazione tutto un mondo d'esperienze sessuali, preferenze e desideri, oltre ovviamente alla biologia.Ma se ancora non siete esperti di coiti e d'orgasmi, non temete. Qui di seguito dei veri esperti sfateranno i falsi miti sessuali più diffusi e pervicaci.Falso mito: quando hai il ciclo puoi restare incinta.Rimanere incinta quand'hai il ciclo è cosa rara — ciò detto, ...