5 fra gli episodi finali più tristi delle serie tv

Grande fratello - vogliono incastrare Simone Coccia : 'Foto a luci rosse' : Al Grande Fratello ci siamo sono entrate Elena Morali e Floriana Secondi per avere un confronto con Simone Coccia Colaiuta . Le due hanno accusato Simone di avergli mandato foto e video intimi, mentre ...

La rete Iliad soffre di un grosso problema causato dagli IP francesi : Difficile dire quanto grave possa essere un problema del genere, anche perché la gravità è più che mai soggettiva come vedremo, sta di fatto però che può essere una noia non da poco, soprattutto in alcuni casi. L'articolo La rete Iliad soffre di un grosso problema causato dagli IP francesi proviene da TuttoAndroid.

Esercitazioni troppo rumorose : il Comune 'sfratta' gli sbandieratori : CAROVIGNO - Sta diventando un caso a Carovigno, purtroppo alle prese con oscuri attentati che ne stanno segnando la campagna elettorale, lo sfratto delle due associazioni di sbandieratori 'Rione ...

GOVERNO ULTIME NOTIZIE - DI MAIO : “HO UN'IDEA PER SAVONA”/ Attesa Colle-Cottarelli - fraccaro consiglia Salvini : GOVERNO ULTIME NOTIZIE, diretta live: Cottarelli attende "maggioranza politica": Sergio Mattarella ci ripensa su Lega-M5s? Le possibili date per le elezioni e tutti gli scenari aperti(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 21:19:00 GMT)

Mariana Falace contro Luigi Favoloso / Lite fuori dagli studi del Grande fratello 2018 : "Mi hai rotto il..." : Lite tra Mariana Falace e Luigi Favoloso fuori dagli studio del Grande Fratello 2018. Angelo Sanzio fa una storia e spuntano le voci dei due ex gieffini che litigano(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 19:25:00 GMT)

francavilla - Filippone sedò la figlia prima di lanciarla dal viadotto : Francavilla, Filippone sedò la figlia prima di lanciarla dal viadotto Francavilla, Filippone sedò la figlia prima di lanciarla dal viadotto Continua a leggere L'articolo Francavilla, Filippone sedò la figlia prima di lanciarla dal viadotto proviene da NewsGo.

“Falsi - buffoni”. Tutti contro il Grande fratello per un dettaglio sospetto : Cosa mancava a questa edizione del Grande Fratello 15 per aggiungere ulteriore pepe a un reality già minato da mille polemiche e che ha visto nel corso delle varie puntate diversi concorrenti lasciare la casa più spiata d’Italia a causa di squalifiche per comportamenti poco corretti? Non chiedetelo a Barbara D’Urso, che si è trovata nel corso dell’ultima puntata a fare i conti con il “caso droga”, ormai forse ...

Grande fratello vince la gara degli ascolti - ma il vero boom è di Floris con Di Martedì : Il Grande Fratello continua a macinare ascolti. La semifinale andata in onda Martedì sera però non ha stravinto, ma anzi ha perso punti rispetto alle puntate precedenti. Il reality di Barbara d'Urso è ...

Ubriaca fradicia in auto col figlio - mamma aggredisce gli agenti : Era talmente tanto Ubriaca che, un passante che l'ha vista riversa sul volante, ha pensato fosse stata colpita da un malore e ha chiamato la polizia. Ma alla vista degli agenti la donna è andata su tutte le furie.

«Se la persona sbagliata dice la cosa giusta» : lo Spiegel difende la frase di Oettinger : Il settimanale tedesco ammette il passato da gaffeur del commissario Ue al Bilancio, ma ne giustifica le affermazioni sull'Italia. Intanto su alcuni giornali internazionali si ragiona sui rischi di nuove elezioni nel nostro Paese cosa è successo con la frase del commissario Ue Oettinger che sta scatenando le polemiche"

L'Ocse non ha dubbi : l'Italia per crescere deve aumentare gli investimenti nelle infrastrutture : ... selezione e realizzazione delle opere che contribuiscono a spiegare le carenze nella dotazione di infrastrutture che limitano le potenzialità di crescita dell'economia italiana". Facebook

Lo spread e il «rischio» di voto a luglio rilanciano la trattativa fra i partiti : I calcoli, le convenienze, i sondaggi questa volta non bastano. I partiti non vogliono il Governo Cottarelli e parlano di elezioni dividendosi tra l’ipotesi luglio o settembre ma ieri...

Grande fratello 2018 - penultima puntata : Bobby Solo canta per la figlia Veronica! : La settima puntata del Grande Fratello è ricca di colpi di scena. Quattro i finalisti, Simone, Matteo, Alessia e Lucia, mentre Alberto e Veronica vanno al televoto per il posto di quinto finalista. Una doppia eliminazione manda fuori Danilo e Filippo. Protagonisti della serata i sentimenti: Alberto commuove tutti parlando del padre scomparso quando era ancora bambino, Veronica ascolta la canzone che Bobby Solo ha composto per lei. Ecco i ...

Stash e Ligabue al Collisioni Festival con Benji e Fede - Lorenzo fragola e molti altri : il programma degli incontri : Ligabue al Collisioni, il Festival Agrirock in programma a fine giugno. Il rocker di Correggio è il vincitore del Premio speciale cinema di Collisioni che verrà consegnato sabato 30 giugno. L'annuncio del premio arriva insieme all'elenco dei primi incontri confermati. Oltre ai concerti, infatti, Collisioni propone una serie di incontri con cantanti, musicisti e personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, al Collisioni per ...