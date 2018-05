4ward www 4ward it cresce e diventa CoreView

laragnatelanews

: Cerchi #lavoro? Hai da 3 a 5 anni come #sistemista in ambienti complessi e multi-vendor? Inviaci la tua… - 4wardIT : Cerchi #lavoro? Hai da 3 a 5 anni come #sistemista in ambienti complessi e multi-vendor? Inviaci la tua… - Stefano_Belviol : RT @ChannelBizITA: 4ward: l'intelligenza artificiale per abbattere le barriere linguistiche e culturali - - 4wardIT : Cerchi #lavoro? Hai da 1 a 3 anni di esperienza come Junior Front-end #Developer? Stiamo cercando proprio te! Invia… -

(Di giovedì 31 maggio 2018)365, azienda italiana del gruppo(www..it), cambia nome ine annuncia un funding per accelerare la crescita globale e il business della piattaforma di Enterprise Cloud and Hybrid Management: 20 Milioni di dollari da Insight Venture Partners., piattaforma leader globale nell’ ottimizzazione della gestione di Office365 con le funzionalità di management, tenant segmentation, security, administration, reporting e change management, annuncia oggi di aver ricevuto un investimento di 20 Milioni di dollari, oltre alla parte investita in equity, da parte della Insight Venture Partners, una società di Venture Capital e Private Equity di New York.è anche stata nominata da Gartner come “Cool Vendor” nel quadrante “Cool Vendors in Digital Dexterity and AI for the Digital Workplace”.(www..com) era precedentemente nota come365, ...