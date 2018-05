40 giorni di fuoco per il neoministro degli Esteri Moavero | dal G7 in Canada al Consiglio

huffingtonpost

(Di giovedì 31 maggio 2018) Il G7 inl'8 e 9 di giugno. Ileuropeo il 28 giugno. L'11 luglio il vertice Nato. La guerra dei dazi scatenata contro l'Unione europea (di cui l'Italia continua a far parte da socio fondatore) dal sovranista a stelle e strisce Donald Trump. Dossier Iran e caos-Libia. Le richieste di Washington e quelle di Mosca. L''ordinaria amministrazione" non si addice alla Farnesina, alle prese con un'agenda fittissima d'impegni nei prossimi 40, a fronte di una vacanza di poteri che disarma la nostra diplomazia.In, l'Italia dovrà fare i conti con la "guerra dei dazi" scatenata da Trump, con l'aggiunta delle pressioni Usa sul fronte delle sanzioni all'Iran. La preparazione del 44° G7 è per la nostra diplomazia è una sempre più affannosa corsa contro il tempo. "Manca una settimana – si lascia andare con Huff Post una fonte autorevole ...