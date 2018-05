200 mila italiani ancora non trattati con farmaci biologici

Farmaci : “Non trattati con biologici 200mila italiani” : Sono ancora 200 mila gli italiani colpiti da malattie autoimmuni trattabili con Farmaci biologici, che invece, allo stato attuale, vengono curati con medicinali tradizionali: un numero consistente e un bacino di spesa considerevole per la sanità pubblica. Lo affermano gli esperti riuniti in una tavola rotonda a Mestre, evidenziano come “un migliore accesso alle terapie, grazie all’impiego di Farmaci biosimilari, comporterebbe nel ...

Istat - gli occupati ad aprile toccano il record storico : 23 milioni e 200 mila : Roma - Il numero degli occupati ad aprile raggiunge il record storico di 23 milioni e 200 mila. Lo rileva l'Istat, spiegando che si è così superato di 23 mila unità il picco toccato nell'aprile del ...

Abruzzo : fondi per 200mila euro per opere urgenti di risanamento idrogeologico a Civitaquana - Salle e Villa Celiera : Con specifici provvedimenti, il Genio Civile di Pescara ha disposto l’attuazione di tre interventi, per un importo complessivo di circa 200mila euro, destinati alla realizzazione di opere di consolidamento dei versanti in frana riguardanti i dissesti sulla S.C. Ginestre-Piano Vanardo nel Comune di Civitaquana (90mila euro), sull’area adiacente il cimitero nel Comune di Villa Celiera (80mila euro) e sulla S.C. Salle Nuova-Salle ...

Podismo&Turismo. Ritorna a Milano Marittima "Running In" : attesi 2000 partecipanti : ... Birra Forst, Dolomia, The Tailor, Select Hotel, Running Magazine, Roar, Sessantallora, Dynamo Camp, Anch'io Onlus, Bimbolandia, Confesercenti Cervia, Gran Frutta Zani, Picchetti Fustelle Named Sport,...

Risanamento idrogeologico - 200mila euro dal Genio Civile per Civitaquana - Salle e Villa Celleria : Pescara - Il Genio Civile di Pescara ha disposto l'attuazione di tre interventi, per complessivi 200mila euro, per opere di consolidamento dei versanti in frana riguardanti i dissesti sulla strada comunale Ginestre-Piano Vanardo a Civitaquana (90mila euro), sull'area adiacente il cimitero a Villa Celiera (80mila) e sulla strada comunale Salle Nuova-Salle Vecchia in località Le Coste a Salle (30mila). I sindaci dei tre Comuni, in ...

“Picasso Metamorfosi” - arriva a Milano la mostra con 200 capolavori del genio spagnolo : Circa 200 opere tra lavori di Pablo Picasso e opere d’arte antica cui il grande maestro si è ispirato compongono"Picasso Metamorfosi" in programma dal 18 ottobre a Palazzo Reale a Milano che indagherà il rapporto multiforme e fecondo che il genio spagnolo ha sviluppato, per tutta la sua straordinaria carriera, con il mito e l’antichità.Continua a leggere

Spread torna a salire - di nuovo a quota 200. Milano in rosso : Milano balza in avvio, trainata dagli istituti di credito dopo la rinuncia di Giuseppe Conte a formare un governo sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle, ma il recupero rientra dopo un'ora. Bene il resto d'Europa e anche Madrid recupera terreno dopo lo scivolone di venerdì. L'euro, dopo un ritorno sopra 1,17 dollari, scivola. Continuano le vendite sul petrolio. Chiuse Londra e Wall Street per festività...

Spread torna a salire - di nuovo a quota 200. Milano sulla parità : Milano balza in avvio, trainata dagli istituti di credito dopo la rinuncia di Giuseppe Conte a formare un governo sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle, ma il recupero rientra dopo un'ora. Bene il resto d'Europa e anche Madrid recupera terreno dopo lo scivolone di venerdì. L'euro, dopo un ritorno sopra 1,17 dollari, scivola. Continuano le vendite sul petrolio. Chiuse Londra e Wall Street per festività...

Lotto e Superenalotto - le estrazioni di sabato 26 maggio 2018. Nessun 6 ma c'è un 5 da quasi 200 mila euro : Su Leggo.it le estrazioni di Lotto, SuperenaLotto e 10eLotto di oggi, sabato 26 maggio 2018: i numeri vincenti e le quote. SuperenaLotto, non sono 6 né 5+ ma un 5...

SuperEnalotto - stavolta c'è un solo fortunato : la vincita sfiora i 200mila euro : Nessun '6' nell'estrazione del SuperEnalotto di sabato 26 maggio. La sestina vincente non...

La Harley-Davidson di Terminator 2 all’asta online (prezzo base : $200mila) : La Harley-Davidson è un sogno per molti di noi ma se poi ad andare in vendita è quella di Terminator 2, la mania si impenna. La casa d’aste online icollector.com ha appena esposto al pubblico la Harley Fat Boy usata da Arnold Schwarzenegger in Il giorno del giudizio, il sequel che lo vede nei panni del robot dal cuore d’oro. La moto in sé poi è impossibile da dimenticare: la si vede fin dall’inizio del film quando il corpulento ...

Ance - persi 200mila posti per giovani : ANSA, - NAPOLI, 18 MAG - Dal 2008 al 2017 sono stati oltre 200mila i giovani impiegati in imprese e cantieri che hanno perso il lavoro. Sono i dati del Cne, Commissione nazionale paritetica delle ...

Da Crohn a colite ulcerosa - 200mila italiani con malattie intestino : Le malattie infiammatorie croniche intestinali, meglio conosciute con l'acronimo italiano 'Mici' o quello anglosassone Ibd , Inflammatory Bowel Diseases, , sono patologie croniche infiammatorie ...

Da Crohn a colite ulcerosa - 200mila italiani con malattie intestino : Roma, 16 mag. , AdnKronos Salute, - Le malattie infiammatorie croniche intestinali, meglio conosciute con l'acronimo italiano 'Mici' o quello anglosassone Ibd , Inflammatory Bowel Diseases, , sono ...