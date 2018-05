2 giugno | Fiori | sindaci Fi a parata con orgoglio e rispetto

meteoweb.eu

: Destra repubblicana/'Il 2 giugno circa 400 sindaci parteciperanno a Roma alla Festa della Repubblica. I nostri ammi… - dariodivico : Destra repubblicana/'Il 2 giugno circa 400 sindaci parteciperanno a Roma alla Festa della Repubblica. I nostri ammi… - UmbriaMusei : RT @InfiorateSpello: Le #infiorate del #CorpusDomini di #Spello vi aspettano il 2e3 giugno ???????? #itlaia #turismo #eventi #infioratespello #… - eziomauro : RT @RepIdee: A #RepIdee18 un genio della #fantasia come Luis #Sepúlveda spiegherà a Simonetta Fiori come ha fatto nella sua lunga carriera… -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Roma, 31 mag. (AdnKronos) – “Il 2, come accade ormai da qualche anno, circa 400apriranno a Roma la manifestazione della celebrazione della Festa della Repubblica. I nostri amministratori conpartecipano a questa cerimonia, simbolo di una Nazione che trova le radici e i valori della sua unità e identità anche nei Comuni: libertà, patria, istituzioni, dovere, servizio non sono per noi parole vuote ma saldi valori sui quali si fonda l’essere cittadini di questo Stato”. Lo annuncia Marcello, responsabile Enti locali di Forza Italia. L'articolo 2Fi aconMeteo Web.