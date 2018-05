2 Giugno : alla Camera festa Repubblica con studenti : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Il presidente della Camera Roberto Fico aprirà la cerimonia conclusiva dell’edizione 2018 dell’iniziativa ‘Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione’, che quest’anno anima la festa della Repubblica a Montecitorio. Interverrà all’evento anche la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Il progetto didattico-educativo, organizzato in ...

Il 22 Giugno si celabra il vino rosato dal Veneto alla Puglia : Roma, 31 mag. , askanews, Il primo venerdì dell'estate è rosa. I Consorzi di tutela del Chiaretto di Bardolino, Valtènesi, Cerasuolo d'Abruzzo, Castel del Monte e Salice Salentino, freschi della firma ...

Il segreto - Adela ripensa alla proposta di Carmelo : anticipazioni trame dal 28 maggio al 1 Giugno : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 28 maggio a venerdì 1 giugno, sempre alle 16.30. Qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Adela rifiuta la proposta di matrimonio di Carmelo Il segreto, puntata di lunedì 28 maggio 2018 Candela non ha apprezzato la sorpresa che le ha riservato Severo e ...

Da oggi al 2 Giugno Eataly Roma rende omaggio alla pasta : Roma, 31 mag. , askanews, Da oggi e fino a sabato 2 giugno Eataly Roma rende omaggio alla nascita della Repubblica Italiana con il 'Festival Viva la pasta!': fresca o secca, corta o lunga, la pasta ...

2 Giugno in verde : da Milano a Napoli - un week end alla riscoperta di parchi e giardini storici : Sono 130 i parchi e i giardini storici che nel week end del 2 e 3 giugno apriranno al pubblico, in occasione dell’iniziativa indetta dal Ministero dei Beni Culturali: da Milano a Napoli, ecco tutti i luoghi aperti al pubblico per “Incontrarsi in giardino”.Continua a leggere

Fico non andrà alla manifestazione del 2 Giugno lanciata da Di Maio alla Bocca della Verità : Roberto Fico non parteciperà alla manifestazione M5s del 2 giugno alla Bocca della verità. Secondo quanto viene riferito, il Presidente della Camera, esponente pentastellato, non sarà in piazza a fianco di Luigi Di Maio che ha convocato il popolo dei 5 stelle all'indomani del fallimento del governo con la Lega.Anche perchè, viene spiegato, Fico il 2 pomeriggio sarà impegnato a Montecitorio per un evento con gli ...

Governo : Pd Veneto alla manifestazione di Milano per primo Giugno : Padova, 30 mag. (AdnKronos) - Il Partito Democratico del Veneto aderisce alla manifestazione di venerdì 1 giugno a Milano per la democrazia, per la Costituzione e per il futuro degli italiani. Saranno centinaia i militanti e i sostenitori, non solo del Pd, a partecipare all’iniziativa. Autobus sono

Rugby : il ranking mondiale aggiornato alla vigilia dei Test Match di Giugno 2018 : Tutto pronto per i Test Match di giugno 2018: le varie nazionali di Rugby vanno a rodare le proprie formazioni in vista dei prossimi appuntamenti importanti che porteranno all’obiettivo del quadriennio, il mondiale del prossimo anno. Andiamo a scoprire il ranking mondiale aggiornato: Italia che resta sempre in 14ma piazza e spera di scalare qualche posizione. POSITION TEAMS POINTS 1 (1) NEW ...

Governo : M5S - 2 Giugno pacificamente in piazza a Roma - Fico sarà alla parata/rpt : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Sabato 2 giugno ci vediamo tutti insieme a Roma in piazza Bocca della Verità alle ore 19 per dire con una sola voce: #IlMioVotoConta. Organizzatevi con le macchine, con i treni, con i pullman, con blablacar, ma è importantissimo che siate presenti! Rivolgetevi ai portavoce regionali per avere più informazioni sulla logistica. sarà una manifestazione assolutamente pacifica e democratica”. E’ quanto si ...

Governo : M5S - 2 Giugno pacificamente in piazza a Roma - Fico sarà alla parata/rpt : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Sabato 2 giugno ci vediamo tutti insieme a Roma in piazza Bocca della Verità alle ore 19 per dire con una sola voce: #IlMioVotoConta. Organizzatevi con le macchine, con i treni, con i pullman, con blablacar, ma è importantissimo che siate presenti! Rivolgetevi ai portavoce regionali per avere più informazioni sulla logistica. sarà una manifestazione assolutamente pacifica e democratica”. E’ quanto si ...

Previsioni Meteo Giugno - il primo mese dell’estate 2018 inizierà con un fantastico weekend di sole. Ma attenzione alla prossima settimana : 1/32 ...

'Uniti per il Paese' : 5mila alla sfilata militare del 2 Giugno : Un invito all'unione che arriva in un momento di forti tensioni innescate dalla crisi politica in corso.

Governo - Di Maio chiama alla mobilitazione : '2 Giugno tutti in piazza' : Non risponde a verità, sostiene, la circostanza riferita dall'onorevole Di Maio che al presidente della Repubblica siano stati fatti i nomi di Bagnai e Siri come ministri dell'Economia. In serata ...

Di Maio chiama alla mobilitazione : «Il 2 Giugno in piazza a Roma. Ieri notte più buia al voto in agosto» : «Il 2 giugno invito tutti a venire a Roma per una grande manifestazione». Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio chiamando alla mobilitazione i cittadini con un video su...