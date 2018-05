2 giugno | a Milano Palazzo Marino aperto a pubblico

YOUNG SIGNORINO - VIDEO : GLI LANCIANO UN BICCHIERE E.../ Tutti gli eventi di giugno : tappe a Torino e Milano : YOUNG SIGNORINO in concerto a Padova, VIDEO, gli LANCIANO un BICCHIERE e lui risponde con le rime. E' successo durante la festa studentesca organizzata ieri sera: il filmato dell'accaduto(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 17:04:00 GMT)

2 giugno in verde : da Milano a Napoli - un week end alla riscoperta di parchi e giardini storici : Sono 130 i parchi e i giardini storici che nel week end del 2 e 3 giugno apriranno al pubblico, in occasione dell’iniziativa indetta dal Ministero dei Beni Culturali: da Milano a Napoli, ecco tutti i luoghi aperti al pubblico per “Incontrarsi in giardino”.Continua a leggere

Pagamento Tasi e Imu 2018/ Scadenza il 18 giugno : le tariffe decise dal Comune di Milano : Il 18 giugno scade il termine per il Pagamento Imu e Tasi 2018 relativo alla prima rata. Non mancano casi di esonero o esenzione per il versamento delle imposte(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:04:00 GMT)

Governo : Pd Veneto alla manifestazione di Milano per primo giugno : Padova, 30 mag. (AdnKronos) - Il Partito Democratico del Veneto aderisce alla manifestazione di venerdì 1 giugno a Milano per la democrazia, per la Costituzione e per il futuro degli italiani. Saranno centinaia i militanti e i sostenitori, non solo del Pd, a partecipare all’iniziativa. Autobus sono

Vip Pass per Radio Italia Live – Il concerto a Milano a giugno : come partecipare al gioco : Vip Pass per Radio Italia Live - Il concerto sono in palio con eprice. L'evento è in programma a Milano per il prossimo 16 giugno ed accoglierà sul palco numerosi ospiti, artisti Italiani ed internazionali del mondo della musica pop e rap. Radio Italia Live – Il concerto sarà trasmesso in diretta su Real Time e su Nove il 16 giugno dalle ore 19.10. L'ingresso al concerto è libero e gratuito e con eprice.it i fan hanno la possibilità di ...

Pd - dal 29 maggio iniziative in tutto il paese : l'1 giugno manifestazione a Roma e Milano : ... probabile voto dopo l'estate; Solidarieta' a Mattarella dopo le critiche di Lega e M5s 28 maggio 2018 Governo, Fortuna , Unicusano, : 'Momento difficile, ma no fine mondo' 28 maggio 2018 Governo, Di ...

Milano. Il 2 giugno spettacolo di danza e recitazione all’auditorium in largo Mahler : L’associazione Dance arts school presenta lo spettacolo “Sarò parte del tuo mondo?”. L’evento gode del patrocinio del Municipio 5. L’appuntamento

Milano. Fino al primo giugno mostra contro l’omofobia : Fino al primo giugno è aperta presso la Casa dei diritti di via Edmondo De Amicis 10 la mostra fotografica

PhotoWeek. A giugno Milano rende omaggio alla fotografia : Dal 4 al 10 giugno Milano rende omaggio alla fotografia con la seconda edizione di PhotoWeek, palinsesto promosso dal Comune

Milano : Filarmonica della Scala in concerto in Piazza Duomo il 10 giugno (2) : (AdnKronos) - Per Jean Pierre Mustier, presidente della Filarmionica della Scala e amministratore delegato di Unicredit, gli "interpreti sono d'eccezione in una cornice magnifica per avvicinare la grande musica a tutti". In Piazza Duomo sono attese decine di migliaia di persone. Le ultime edizioni h

Milano : Filarmonica della Scala in concerto in Piazza Duomo il 10 giugno : Milano, 21 mag. (AdnKronos) - Torna domenica 10 giugno il concerto della Filarmonica della Scala in Piazza Duomo a Milano. A dirigere l'orchestra per la sesta edizione dell'appuntamento sinfonico gratuito è il maestro Riccardo Chailly e il pianista russo Denis Matsuev, ospite solista, è interprete d

Papa Francesco - a fine giugno 14 nuovi cardinali. Nell’elenco non c’è l’arcivescovo di Milano Mario Delpini : Porpora per Roma, ma non per Milano. Papa Francesco ha, infatti, annunciato che il 29 giugno prossimo nominerà 14 nuovi cardinali, di cui 11 elettori in un eventuale conclave, ovvero con meno di 80 anni di età. Tra essi ci sono ben tre italiani: Angelo De Donatis, vicario di Bergoglio per la diocesi di Roma; Giovanni Angelo Becciu, attualmente sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato, che voci molto insistenti danno come nuovo ...

Milano. In piazza Duomo il 16 giugno Radio Italia live – Il concerto : A Palazzo Marino alla presenza del Sindaco Giuseppe Sala, dell’assessore alla Cultura, Filippo del Corno, di Radio Italia con Mario

Dall’11 giugno We Move Camp Milano 2018 : L’associazione We Move SSD, con il patrocinio del Municipio 5 di Milano, realizza il “We Move Camp 2018” da lunedì