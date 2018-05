12 motivi per smettere di fumare

Nazionale - Leonardo Bonucci lascia il ritiro per “motivi personali” : Leonardo Bonucci ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana per motivi personali, il difensore si riaggregherà domani sera al gruppo Leonardo Bonucci lascerà in serata il ritiro della Nazionale a Coverciano per un impegno di carattere personale, che era stato già comunicato nei giorni scorsi al ct azzurro Roberto Mancini. Il difensore del Milan si riaggregherà al gruppo domani sera a Nizza in vista della gara amichevole del giorno seguente ...

Nazionale - Bonucci lascia ritiro per motivi personali : Leonardo Bonucci lascerà in serata il ritiro della Nazionale a Coverciano per un impegno di carattere personale, che era stato già comunicato nei giorni scorsi al ct azzurro Roberto Mancini. Il difensore del Milan si riaggregherà al gruppo domani sera a Nizza in vista della gara amichevole del giorno seguente con la Francia. (AdnKronos) L'articolo Nazionale, Bonucci lascia ritiro per motivi personali sembra essere il primo su CalcioWeb.

Ismaele Lulli - sgozzato a 17 anni per motivi di gelosia : ergastolo ai due imputati : Ismaele Lulli, sgozzato a 17 anni per motivi di gelosia: ergastolo ai due imputati La Corte d’assise d’appello di Ancona ha confermato l’ergastolo per Igli Meta e ha applicato la stessa pena per Marjo Mema, condannato in primo grado a 28 anni e quattro mesi. L’accusa è di aver sgozzato nel luglio 2015 Ismaele Lulli, […] L'articolo Ismaele Lulli, sgozzato a 17 anni per motivi di gelosia: ergastolo ai due imputati proviene da NewsGo.

Ismaele Lulli - sgozzato a 17 anni per motivi di gelosia : ergastolo ai due imputati : La Corte d’assise d’appello di Ancona ha confermato l’ergastolo per Igli Meta e ha applicato la stessa pena per Marjo Mema, condannato in primo grado a 28 anni e quattro mesi. L’accusa è di aver sgozzato nel luglio 2015 Ismaele Lulli, 17enne di Sant’Angelo in Vado (Pesaro Urbino) per motivi di gelosia.Continua a leggere

Sondaggi politici : M5S e Salvini - 56 motivi per andare al voto insieme Video : Il ritorno alle urne è un dato di fatto. Inizio 2019 o, più realisticamente, a settembre di quest'anno. A tracciare le coordinate è stato Carlo Cottarelli, incaricato dal presidente Sergio Mattarella [Video] per la formazione di un nuovo esecutivo dopo l'esperienza fallimentare del professor Giuseppe Conte. Il naufragio per il governo del cambiamento cit. Di Maio è avvenuto al largo della Sardegna, dove Paolo Savona è stato mantenuto prigioniero ...

Pestato in strada per motivi passionali : denunciati due fratelli : VILLA CASTELLI - Hanno picchiato un uomo sulla pubblica via, per poi allontanarsi. I carabinieri della stazione di Villa Castelli, al culmine di un'attività investigativa, hanno individuato i presunti ...

Cristiano Ronaldo-Real Madrid - ecco i motivi della rottura : una “mancanza di rispetto” nella trattativa per il rinnovo : Cristiano Ronaldo si appresta a lasciare il Real Madrid al termine di un’altra stagione da favola culminata con la vittoria della Champions League Cristiano Ronaldo ed il Real Madrid potrebbero separarsi in estate. Dopo la vittoria dell’ennesima Champions League di ieri sera, il fenomeno portoghese ha fatto capire di voler cambiare aria. Un gesto strano, inatteso, sopratutto dopo la sua lunga e vittoriosa militanza Madridista. Dunque ...

Sciopero scuola 29 maggio 2018 : i motivi della protesta Video : Martedì 29 maggio si terra' un nuovo Sciopero della scuola, l'ennesimo di questo tribolato anno scolastico. A re i motivi che hanno spinto la sigla sindacale CUB SUR a indire la protesta [Video] a cui aderiranno i docenti e il personale Ata. Se, da una parte, la maggior parte degli studenti si rallegra per la possibilita' di saltare un intero giorno di lezioni, dall'altra parte è in corso una battaglia estenuante. Il riferimento è ai 50 mila ...

Sciopero scuola 29 maggio 2018 : i motivi della protesta : Martedì 29 maggio si terrà un nuovo Sciopero della scuola, l'ennesimo di questo tribolato anno scolastico. A seguire i motivi che hanno spinto la sigla sindacale CUB SUR a indire la protesta a cui aderiranno i docenti e il personale Ata. Se, da una parte, la maggior parte degli studenti si rallegra per la possibilità di saltare un intero giorno di lezioni, dall'altra parte è in corso una battaglia estenuante. Il riferimento è ai 50 mila maestri ...

8 motivi per non fidarsi del Governo Lega-M5S : Dalla scelta del premier proposto al bluff del reddito di cittadinanza; dalla non sostenibilità delle spese alla superficialità delle proposte

Basket – Azzurri in raduno a Roma : il ct Sacchetti assente per motivi di salute : Nazionale A: assente il CT Meo Sacchetti per motivi di salute. Azzurri in raduno a Roma da oggi a sabato Inizia oggi, presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” all’Acqua Acetosa, il primo dei due raduni in programma a maggio e giugno in vista delle due gare dell’ultima finestra della prima fase di qualificazione al Mondiale 2019 (28 giugno a Trieste contro la Croazia e 1 luglio a Groningen contro i Paesi Bassi). Non ci sarà il ...

Juventus - fumata bianca con Allegri : ecco perchè è una scelta sbagliata in 8 motivi - dalle occasioni in panchina alla Champions fino al mercato : In mattinata è andato in scena un incontro tra la Juventus ed il tecnico Massimiliano Allegri, tre ore in cui si è parlato della stagione che si è appena conclusa ma anche delle strategie per il futuro. Si è deciso di proseguire insieme con l’obiettivo di provare a vincere finalmente la Champions League, si è parlato anche di mercato e sono state decise le strategie per la prossima stagione. Allegri è uscito dalla sede sorridendo, come a ...

Chieti - marocchino allontanato per motivi di “sicurezza nazionale” : Chieti, marocchino allontanato per motivi di “sicurezza nazionale” Chieti, marocchino allontanato per motivi di “sicurezza nazionale” Continua a leggere L'articolo Chieti, marocchino allontanato per motivi di “sicurezza nazionale” proviene da NewsGo.

Chieti. Espulso marocchino per motivi di sicurezza : Chieti. Espulso marocchino per motivi di sicurezza – E’ stato emesso un provvedimento di ”Rifiuto di ingresso e soggiorno in area Schengen” per motivi di sicurezza nazionale nei confronti di un cittadino marocchino, Ouahbi Ahmed Taib, di 34 anni, residente a San Salvo (Chieti). Il provvedimento – secondo un comunicato – scaturisce da un’attività di indagine svolta dai Carabinieri del Ros e del Comando ...