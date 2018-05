Zenga è una furia con Tagliavento | “il suo errore con noi peggio di quello su Muntari”

calcioweb.eu

: Passione, professionalità e dedizione. Walter Zenga annuncia il suo addio al @FcCrotoneOff in una lettera emozion… - SerieA_TIM : Passione, professionalità e dedizione. Walter Zenga annuncia il suo addio al @FcCrotoneOff in una lettera emozion… - RMNSebastian : @RaffoSarnataro Scientifico scopone... Fammi vedere @gallobelotti Almeno in TV Ma una cosa sicura è che rimpian… - TMit_news : Una settimana per decidere: corsa a tre per il dopo Lopez? -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) L’arbitroha parlato degli errori durante la carriera, considerando il gol di Muntari il più grave. Immediata è arrivata la risposta dell’ex allenatore del Crotone Waltera Radio Sportiva: “Non ho ancora smaltito la rabbia per la retrocessione. Oggi leggevo l’intervista di, il suo più grossonon è stato su Muntari ma contro di noi. Lì non c’era la Var. In Crotone-Cagliari, e non ho nulla contro il Cagliari, il gol che ci ha annullato a partita finita, controllando anche il video è stato cruciale. Non ho nulla contro il Cagliari, ma è stato undeterminante, ci ha tolto due punti che potevano essere fondamentali. La Var è uno strumento utile, lì ha sbagliato prima il guardalinee e poi soprattutto l’arbitro che va a rivedere e annulla lo stesso”. L'articoloè unacon: “il suocon noi ...