Zanzare | quali pungono più facilmente?

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Arriva il caldo e con esso le, fastidiose e a volte anche pericolose. Masono quelle che hanno più probabilità di pungere? Sembra quelle assetate. La disidratazione sembra avere un impatto significativo sul modo in cui si nutrono: in caso di sete, fino al 30 per cento di questi insetti femmina ricorre al sangue, rispetto a un normale 5-10%. Lo rileva una ricerca dell’Università di Cincinnati, pubblicata sulla rivista Scientific Reports. Lo studio ha dimostrato che è necessario poco tempo perché lesi disidratino abbastanza da cercare un ‘pasto’ a base di sangue. “Abbiamo visto gli effetti sul comportamento nel giro di due o tre ore in condizioni di bassa umidità e temperature più alte” evidenzia Joshua Benoit, che ha guidato la ricerca. Attraverso lo studio “diversesono state messe in un ambiente controllato, che ...