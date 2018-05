Yomawari | The Long Night Collection annunciato per Nintendo Switch

eurogamer

: #YomawariTheLongNightCollection arriva su #Switch - Eurogamer_it : #YomawariTheLongNightCollection arriva su #Switch -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Nella giornata di oggi NIS America hache: Thesarà disponibile su. LaincluderàAlone e: MidShadows e sarà disponibile dal 26 ottobre in Europa e dal 30 ottobre in America.è un survival horror in cui il giocatore ha come obiettivo trovare sua sorella ed il suo cane Poro, sarà essenziale l'uso di una torcia che permetterà di illuminare il percorso e recuperare così oggetti utili. Il giocatore può usare come pietre, monete e pale. Le pietre possono essere usate come oggetti da lancio, la pala ha la funzione di scavare in determinati punti e le monete come valuta in determinati luoghi. Il giocatore viene avvertito della presenza di un mostro tramite il battito cardiaco, in questo caso la protagonista sarà più lenta. L'unico modo di avere la meglio su una creatura è quello di ...