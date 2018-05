Xylella | un dispositivo rileverà subito la malattia 

meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Undiagnostico permetterò di rilevare in brevissimo tempo e a costi contenuti lafastidiosa sulle piante di olivo. La ricerca, pubblicatà su Scientific Reports, rivista del gruppo Nature, è opera di un gruppo di ricerca Università del Salento e Cnr Nanotec di Lecce. Lo studio si è basato su un prototipo basato su microsensori per la rilevazione del batterio che vive e si riproduce all’interno dei vasi xilematici degli ulivi e non solo. Ilsviluppato – spiegano – è un primo importante passo avanti verso la diagnostica sul campo, come valido strumento nelle mani degli esperti del settore per le analisi. Il rilevamento dellafastidiosa, viene solitamente eseguito con tecniche di laboratorio, mentre in questo lavoro, come spiega la ricercatrice del Cnr Serena Chiriacò, “i metodi tradizionali sono stati confrontati con il nuovo ...