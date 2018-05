Xylella | Cia Puglia agli ispettori Ue | ' Noi sul fronte | l' Europa ci sostenga'

Risultato infausto per Cia su estensione area quarantena Xylella : ...per anni l'applicazione dei protocolli facendo avanzare il batterio " prosegue il vicepresidente D'Amico che ha assistito alla seduta del Consiglio regionale " Noi continuiamo a credere nella scienza ...

Sconforto in provincia di Taranto per l’estensione dell’area quarantena di Xylella : Taranto . “I ritardi della burocrazia, della giustizia e della politica, i santoni che volevano combattere la xylella con la stregoneria

Confagri : misure speciali per danni a ulivi da gelo e Xylella : Roma, 15 mag. , askanews, Interventi straordinari per i danni causati agli ulivi da gelo e Xylella. È la richiesta della giunta di Confagricoltura, che ha esaminato 'la grave situazione in cui versa l'...