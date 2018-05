WhatsApp introduce il caricamento predittivo delle immagini

WhatsApp per Windows 10 Mobile : la beta introduce novità per gli amministratori : [Aggiornamento1 17/05/2018] L’update è adesso disponibile anche per l’app stabile. Articolo originale, L’applicazione di WhatsApp beta sviluppata per Windows Phone e Windows 10 Mobile ha ricevuto nella mattinata un nuovo aggiornamento scaricabile direttamente dal Microsoft Store. La nuova versione, numerata 2.18.96, porta con sè numerosi fix di bug e una novità dedicata agli amministratori dei gruppi; come ...

WhatsApp introduce numerose nuove funzioni per i gruppi : Con un post sul proprio blog ufficiale, WhatsApp ha annunciato una serie di novità legate ai gruppi, che permetteranno agli amministratori di avere un maggiore controllo sui contenuti e sui partecipanti.

WhatsApp introduce le videochiamate di gruppo e gli stickers : Indietro 3 maggio 2018 2018-05-03T16:34:10+00:00 ROMA – Non solo Facebook.Durante la F8 di San Jose, conferenza annuale per gli sviluppatori, Mark Zuckerberg ha presentato alcune interessanti novità riguardanti WhatsApp.Prima tra queste, l’introduzione delle videochiamate di gruppo. Zuckerberg non si è sbottonato più di tanto sulle caratteristiche della nuova funzione.Sembra però che le videochiamate potranno essere […]