Voto | Di Maio | alleanza M5s-Lega? E' falso | non si svendono valori

Di Maio : "Se si torna al Voto richiamiamo Di Battista" : "Assistiamo a una dinamica in cui il centrodestra si sta svuotando" a vantaggio di "una sola forza politica", aggiunge il leader grillino riferendosi alla Lega. Le prossime elezioni, osserva il ...

Mattarella prende tempo per un governo politico | La Lega insiste : esecutivo d'emergenza - poi il Voto | Di Maio : troviamo un altro nome all'Economia : Il leader M5s propone di tenere Savona nella squadra di governo ma non all'Economia dove andrebbe cercato un nome alternativo.

Governo : Di Maio - 2 giugno in piazza per chiedere esecutivo politico o Voto : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Quando si va a votare si sceglie”. E nel giorno della “festa della nostra Repubblica, il 2 giugno, sarà la giornata in cui chiederemo o Governo politico o nuove elezioni”. Così Luigi Di Maio, in una diretta Fb.“Il Governo tecnico – rimarca Di Maio – non è contemplato dai cittadini quando vanno a votare. Tutti votano una forza politica e sperano vada al Governo, oppure ...

Governo - diretta – Di Maio : “O politico o Voto anticipato”. Salvini : “Riprovo solo con stessa squadra”. Capo M5s al Colle : Pubblicamente nessuna intesa, in privato la corsa alle trattative dell’ultimo minuto per riuscire a far partire un “Governo politico“. L’ennesima giornata di crisi politica – la 87esima – è ancora una volta di attesa, punteggiata da incontri riservati e dichiarazioni in pubblico. Il Collettore delle posizioni delle forze politiche è giocoforza il Quirinale, dove nel primo mattino è stato ricevuto il presidente ...

L'ultimatum di Di Maio : "O governo Conte o Voto". E poi incontra Mattarella : In fondo anche stamattina Centinaio aveva confermato che la Lega avrebbe comunque continuato a proporre Paolo Savona come ministro dell'Economia . E Giancarlo Giorgetti , braccio destro del ...

Governo - Di Maio : “O politico o Voto anticipato”. Capo M5s ricevuto al Quirinale. Salvini : “Si riprova? Solo con Savona” : Pubblicamente nessuna intesa, in privato la corsa alle trattative dell’ultimo minuto per riuscire a far partire un “Governo politico“. L’ennesima giornata di crisi in Italia è ancora una volta dedicata all’attesa. Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli ha visto in mattinata Sergio Mattarella e ha rimandato la consegna della lista dei ministri: se entro stasera, secondo quanto dicono le ultime ...

Cottarelli : «Possibile un governo politico». Di Maio : «Altrimenti subito al Voto» - e sale al Quirinale : Il premier incaricato pronto a rinunciare: «Può nascere un governo politico». Di Maio boccia l’astensione sulla fiducia: «Esecutivo Conte o elezioni anticipate». Salvini non molla su Savona all’Economia e punta alle urne: «Mattarella ci dia una data»

Governo ultime notizie - Cottarelli attende M5s-Lega/ Salvini : “ok esecutivo con Di Maio e Meloni - oppure Voto” : Governo ultime notizie, diretta live: Cottarelli attende "maggioranza politica": Sergio Mattarella ci ripensa su Lega-M5s? Le possibili date per le elezioni e tutti gli scenari aperti(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 17:12:00 GMT)

Di Maio : “Governo politico o Voto” : Mentre il caos governativo regna sovrano, Luigi Di Maio non ha dubbi. “Non si può che votare contro la fiducia” al governo Cottarelli, dice il capo pentastellato all’Adnkronos. Quindi aggiunge: “O si fa un governo politico o si va al voto”. “Il governo Cottarelli – spiega – non ha nessuna legittimazione”. Il leader del M5S commenta quindi le voci che vorrebbero la Lega decisa ad ...

Di Maio : governo politico o Voto. Salvini : solo se squadra non cambia. Cottarelli : attendo sviluppi : Un governo politico M5S-Lega oppure un Esecutivo Cottarelli che magari ottenga la non sfiducia del Parlamento e porti l'Italia a nuove elezioni in autunno. Sono queste le ipotesi sul tavolo...

Di Maio : 'O governo politico o c'è il Voto' : Roma, 30 mag. , askanews, 'governo politico o voto'. Questa è la posizione ufficiale di M5s, espressa da Luigi Di Maio, circa la possibilità di non votare contro un esecutivo tecnico guidato da Carlo ...