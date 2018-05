Cottarelli di nuovo al Colle in mattinata - serve più tempo per i ministri. Cresce la richiesta di Voto a luglio : Carlo Cottarelli è stato oggi al Quirinale a colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ma non ha presentato la lista dei ministri. Il premier incaricato...

Lega - M5S e PD chiedono il Voto a luglio : Il clima di assoluta incertezza politica che va avanti ormai da settimane ha preso una piega imprevedibile dopo il no di Sergio Mattarella alla nomina di Paolo Savona al Ministero dell'Economia: Lega e M5S si sono tirati indietro, Mattarella ha affidato a Carlo Cottarelli l'incarico di formare un nuovo governo e tutte le principali forze politiche hanno manifestato l'intenzione di non votare la fiducia.Oggi la salita al Colle di Cottarelli si ...

Di Maio rilancia il governo M5s-Lega e archivia l'impeachment | Cottarelli prende tempo | C'è anche l'ipotesi Voto a luglio : Il premier incaricato Cottarelli vive un giorno in stand by e apre due scenari: scioglimento delle Camere e elezioni a luglio o accordo con i partiti per varare una legge di bilancio light e votare a ottobre. Da Napoli Di Maio spariglia ancora le carte. Meloni: pronta a rafforzare la maggioranza

Italia : Cottarelli in Stand by - fiducia tecnica o Voto a luglio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Voto a luglio 2018? Elezioni possibili in estate - la posizione di Cottarelli : Comunque vadano le cose lo si può già dire: il 2018 rappresenta una tappa storica della Repubblica Italiana. Quella che sembrava già una fase molto critica a livello istituzionale prima che Cottarelli diventasse Presidente del Consiglio dei Ministri incaricato, adesso assomiglia sempre di più ad una matassa difficile da sbrogliare. Le ultime notizie raccontano che l'economista sta rilevando dei problemi relativamente alla composizione di quella ...

Governo - M5S e Lega : “Cottarelli non ha i numeri. Urne prima possibile”. Marcucci (PD) : “Voto subito. Anche a luglio” : Andare al voto a luglio? “La decisione spetta al Presidente della Repubblica ma è chiaro che a questo punto, per la situazione di crisi causata da Lega e M5s, prima si va alle elezioni meglio è”. Così il senatore dem Marcucci interrogato sulla possibilità di un repentino ritorno alle Urne. “Dopo quello che ha fatto Mattarella la parola deve tornare al popolo – è invece il punto di vista leghista espresso dal senatore ...

Governo - Voto a fine luglio : lo chiedono Pd - M5s e Lega - : La possibilità di un ritorno alle urne anticipato non è così remota: Luigi Di Maio, il Pd e anche il Carroccio sono favorevoli. La data potrebbe essere quella del 29 luglio. Domani Cottarelli tornerà ...

Voto 29 luglio - Mario Giordano : “Prima si vota meglio è. Anche se le urne estive parevano un’eresia” : “È evidente che prima si vota meglio è perché un governo scelto da nessuno come quello di Cottarelli meno sta in carica meglio è”. Lo ha dichiarato Mario Giordano a margine dell’evento ‘Dove va l’Italia?’ all’università Iulm di Milano. “Fa un po’ sorridere il fatto che fino a un mese fa non si poteva votare a luglio perché dovevamo andare tutti al mare e adesso, improvvisamene, si fa la corsa”. “Salvini sta valutando se andare con il ...

Cresce fronte Voto il 29 luglio - Cottarelli in stand by : Roma, 29 mag. , askanews, Cresce tra i partiti la voglia di voto il prima possibile. Alla volontà, già più volte dichiarata dalla Lega e dal M5s, si è infatti oggi unita la voce del Pd. Circola anche ...