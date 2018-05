Volley | Nations League 2018 | Italia-Argentina 3-0 | le pagelle delle azzurre Chirichella

Volleyball Nations League femminile : Italia da favola - Argentina ko 3-0 : Volleyball Nations League femminile: tutto facile per l’Italia, 3-0 all’Argentina Nella Volleyball Nations League la nazionale Italiana femminile ha travolto 3-0 (25-15, 25-16, 25-18) l’Argentina, ottenendo il terzo successo del torneo. Troppo netto il divario tra le due squadre, sin dal primo set le ragazze di Mazzanti hanno comandato il match, senza concedere alcuna opportunità di replica alle avversarie. Il muro e il servizio azzurro hanno ...

Volley - il video virale del Ct della Nazionale Blengini dopo la vittoria dell'Italia nella Nations League : "Fate quello che volete. Fuori è pieno di figa! Unica cosa, lo sapete: non voglio domani mattina nessuno ubriaco sul pullman" . Il primo week end della Nazionale di Volley nella nuova Nations League ...

LIVE Volley femminile - Nations League : Italia-Argentina in DIRETTA : azzurre a caccia della vittoria che fa morale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. A Hong Kong (Cina) le azzurre tornano in campo dopo la sconfitta al tie-break patita contro il Giappone e vanno a caccia della vittoria, obiettivo assolutamente alla portata vista la scarsa caratura dell’Albiceleste, una delle formazioni più modeste dell’intera competizione. L’Italia dovrà però non ...

Volley femminile - Nations League 2018 : oggi Italia-Argentina (30 maggio). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : oggi mercoledì 30 maggio si gioca Italia-Argentina, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Hong Kong (Cina) per affrontare l’Albiceleste, sulla carta l’avversario più debole dell’intero torneo ma che non deve comunque essere sottovalutato: le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno assolutamente bisogno di una vittoria per continuare a sperare nella qualificazione alla Final ...

Volley - Nations League 2018 maschile 2^ tappa : calendario e orari tv gare Italia Video : Nel fine settimane iniziera' per la Nazionale Italiana di Pallavolo maschile la 2^ tappa della Nations League 2018. A re il calendario, gli orari e la copertura tv delle partite dell'Italia. La prima settimana [Video] si è conclusa in trionfo per i ragazzi di coach Blengini, protagonisti del successo per 3 set a zero contro i padroni di casa della Serbia. Tre vittorie su tre per gli azzurri, che hanno sconfitto nelle prime due partite avversari ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia - bisogna rialzarsi! Occasione da sfruttare contro l’Argentina : Dopo la cocente sconfitta patita ieri contro il Giappone, oggi (ore 12.00) l’Italia tornerà in campo per affrontare l’Argentina nell’ottava giornata della Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre, crollate al tie-break contro le asiatiche, devono prontamente riscattarsi per tenere vive le speranze di qualificazione alla Final Six ma gli atti conclusivi sembrano davvero lontanissimi. C’è bisogno di ...

Italia-Argentina - Nations League Volley femminile 2018 : programma - orari e tv : L’Italia tornerà in campo a Hong Kong (Cina) nella giornata di mercoledì 30 maggio per affrontare l’Argentina nell’ottava giornata della Nations League 2018 di volley femminile. La terza tappa entra nel vivo, le azzurre devono assolutamente vincere per tenere viva la speranza della qualificazione alla Final Six. Le ragazze di Davide Mazzanti partiranno con tutti i favori del pronostico, l’Albiceleste non dovrebbe ...