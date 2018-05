Volley femminile | Nations League 2018 | oggi Italia-Argentina 30 maggio Orario d’inizio

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia - bisogna rialzarsi! Occasione da sfruttare contro l’Argentina : Dopo la cocente sconfitta patita ieri contro il Giappone, oggi (ore 12.00) l’Italia tornerà in campo per affrontare l’Argentina nell’ottava giornata della Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre, crollate al tie-break contro le asiatiche, devono prontamente riscattarsi per tenere vive le speranze di qualificazione alla Final Six ma gli atti conclusivi sembrano davvero lontanissimi. C’è bisogno di ...

Italia Argentina/ Streaming video e diretta Rai.tv : orario e risultato live (Nations League Volley femminile) : diretta Italia Argentina, Streaming video e tv: orario e risultato live della partita valida per la seconda giornata nella terza settimana di Nations League 2018, volley femminile(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 02:00:00 GMT)

Italia-Argentina - Nations League Volley femminile 2018 : programma - orari e tv : L’Italia tornerà in campo a Hong Kong (Cina) nella giornata di mercoledì 30 maggio per affrontare l’Argentina nell’ottava giornata della Nations League 2018 di volley femminile. La terza tappa entra nel vivo, le azzurre devono assolutamente vincere per tenere viva la speranza della qualificazione alla Final Six. Le ragazze di Davide Mazzanti partiranno con tutti i favori del pronostico, l’Albiceleste non dovrebbe ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-Giappone - le pagelle degli azzurri. Brutta sconfitta per le ragazze di Mazzanti : Quinta sconfitta in sette partite per l’Italia di Volley femminile nella Nations League 2018: le azzurre sono state battute per 3-2 al termine di un match rocambolesco dal Giappone. La squadra di Mazzanti molto probabilmente dovrà dire addio alle chance di qualificazione alle Final Six. Andiamo a rivivere l’incontro con le pagelle delle azzurre. PAOLA EGONU, voto 7: si accende ad intermittenza, ma quando lo fa è davvero ingiocabile ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia da dimenticare - Giappone vince in rimonta 3-2 : Grande delusione in casa Italia: in quel di Hong Kong, nella settima partita della Nations League 2018 di Volley femminile, le azzurre vengono sconfitte per 3-2 dal Giappone in un match rocambolesco e rischiano di dire addio alle poche speranze di volare alla Final Six. Quello odierno infatti era una sorta di scontro diretto con le asiatiche: entrambe le squadre erano a quota due vittorie e si giocavano un posto per l’ultimo atto. ...

Volley : A2 Femminile - Nello Caliendo sulla panchina di Ravenna : Ravenna - Sarà Nello Caliendo il nuovo allenatore dell' Olimpia Teodora . Torna così sulla panchina della squadra Ravennate uno dei protagonisti della promozione in A2. Il trentasettenne allenatore, ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-Giappone. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Oggi martedì 29 maggio si gioca Italia-Giappone, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. A Hong Kong (Cina) le azzurre sfidano le ostiche nipponiche in un incontro decisivo per le nostre sorti nel torneo: bisogna vincere a tutti i costi per tornare a sperare nella qualificazione alla Final Six, infilare il terzo successo consecutivo dopo quelli ottenuti contro Germania e Corea del Sud è fondamentale per alimentare le nostre ...

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia riparte col Giappone! Egonu e compagne per la vittoria speranza : Domani all’ora di pranzo (ore 12.00) l’Italia scenderà in campo a Hong Kong (Cina) per affrontare il Giappone nella settima giornata della Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre, reduci dalle affermazioni contro Germania e Corea del Sud ottenuti la scorsa settimana, sono obbligate a vincere per continuare a sperare nella qualificazione alla Final Fix: un successo sarebbe determinante per la compagine che se la dovrà ...

Volley : A1 Femminile - Laura Partenio tornerà in campo con Monza : Monza- Laura Partenio, dopo un anno di stop a seguito della gravidanza, torna in campo mettendo a disposizione della Saugella Monza tutta la sua esperienza. La giocatrice veneta porterà in Brianza le ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia - servono le vittorie! Tornano Egonu e Chirichella - sfide a Cina e Giappone : L’Italia torna subito in campo nella Nations League 2018 di Volley femminile. Dopo la doppia trasferta tra Lincoln e Suwon, le azzurre saranno impegnate a Hong Kong (Cina) nella terza tappa della neonata competizione internazionale. Momento chiave per le azzurre che, dopo le quattro sconfitte iniziali, si sono prontamente rialzate battendo Germania e Corea del Sud: un doppio successo importante per le ragazze del CT Davide Mazzanti che ...

Volley : Volleyball Nations League - l'Italia Femminile prepara la sfida Giappone : ...aspetti possono essere migliorati solo accumulando esperienza sul campo e in questo senso la Volleyball Nations League offre tante occasioni per confrontarsi con le formazioni più forti al mondo. ...

Volley femminile - Nations League 2018 : le convocate dell’Italia per la terza tappa. Tornano Egonu - Chirichella e De Gennaro : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per la terza tappa della Nations League 2018. Le azzurre saranno impegnate a Hong Kong (Cina) dal 29 al 31 maggio e affronteranno il Giappone, l’Argentina e le padrone di casa. La nostra Nazionale deve cercare di vincere il maggior numero possibile di partite per rimanere in corsa per la Final Six dopo i due successi conquistati contro Germania e ...

Volley femminile - Davide Mazzanti : “La mia Italia con il cambio palla creativo : vi spiego cos’è la novità” : L’Italia si è riscattata prontamente nella Nations League 2018 di Volley femminile, dopo quattro sconfitte consecutive è riuscita a vincere due partite di fila contro Germania e Corea del Sud. Le azzurre si sono così rilanciate e sperano di rimanere in corsa per la qualificazione alla Final Six, il livello di gioco si è alzato, è aumentata la continuità e i vari fondamentali sono diventati più solidi, segno di un gruppo giovane che sta ...

Volley : A1 Femminile - Mazzaro e Bisconti due pedine nel roster della Savino : SCANDICCI , FIRENZE, - Il roster costruito dalla Savino Del Bene sta prendendo forma. Sono in arrivo due giocatrici essenziali per completare l'organico per coach Parisi. Un giovane talento e una ...