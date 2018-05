Viso perfetto contro i segni del tempo | due trattamenti speciali

dilei

: RT @haroldsprjncess: erano verdi, i suoi occhi erano verdi. i suoi capelli ricci, il suo viso virile e tanto perfetto. e il suo sguardo att… - xdrewsfaith : RT @haroldsprjncess: erano verdi, i suoi occhi erano verdi. i suoi capelli ricci, il suo viso virile e tanto perfetto. e il suo sguardo att… - lostgirlindream : RT @haroldsprjncess: erano verdi, i suoi occhi erano verdi. i suoi capelli ricci, il suo viso virile e tanto perfetto. e il suo sguardo att… - _hesmymedicine_ : RT @haroldsprjncess: erano verdi, i suoi occhi erano verdi. i suoi capelli ricci, il suo viso virile e tanto perfetto. e il suo sguardo att… -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) La pelle delè un patrimonio da proteggere: tutte vorremmo averla sempre perfetta, luminosa e tonica come quella dei nostri vent’anni. Un sogno? Oggi non più, perché la ricerca e la dermocosmesi mettono a nostra disposizionespecifici, mirati a seconda della nostra età e delle esigenze del nostro corpo che cambia col passare degli anni. Ispirandosi alla medicina e alla chirurgia estetica, la ricerca Incarose ha creato dueesclusivi che sfruttano le potenzialità dei principi attivi leader deiestetici professionali. Sono i Concentrati Puri che, come indica il loro nome, sono un vero e proprio concentrato di sostanze mirate allo scopo di contrastare idel. Isono due, una crema e un fluido, specifici per ogni fascia d’età – 30, 40, 50 e 60 anni –, perché le esigenze dell’epidermide cambiano e in ogni fase ...