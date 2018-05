Virus nelle foto di buongiorno e buonanotte su WhatsApp che formatta il cellulare? Tutti

optimaitalia

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Ma davvero uno o piùdicondivise alla grande suma anche su Facebook sono in grado dire un, eliminandone ogni contenuto a nostra insaputa? Il mese di maggio 2018 si arricchisce di una nuova catena social, o meglio di un messaggio di nostra vecchia conoscenza che torna alla ribalta spaventando tanti italiani in queste ore. Bufala o verità?Per rispondere subito alla domanda formulata subito sopra, fughiamo ogni dubbio e chiariamo che nessunditanto di moda suma pure su qualsiasi altro social più o meno diffuso è in grado dire un. Come pure accaduto in passato, la nota sgrammaticata condivisa in queste ore non ha alcun fondamento di verità e contiene al suo interno numerosi elementi che dovrebbero metterci in allarme.Intanto c'è da dire che ...