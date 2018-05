Video Argentina Haiti 4-0 | highlights e gol della partita Amichevole

DIRETTA / Italia Argentina (risultato live 0-0) streaming Video e tv : 1^ set (Nations League volley femminile) : DIRETTA Italia Argentina, streaming video e tv: orario e risultato live della partita valida per la seconda giornata nella terza settimana di Nations League 2018, volley femminile(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 11:49:00 GMT)

Argentina : l'ipotetica formazione ai mondiali 2018 - Messi intoccabile Video : E' una delle candidate alla vittoria finale di Russia 2018 [Video]. Anche se la qualificazione a questi mondiali l'Argentina ha dovuto sudarsela parecchio, non c'è dubbio sul fatto che Messi e compagni sono una delle squadre più forti che ci sono in circolazione. Alla guida della nazionale albiceleste c'è un allenatore davvero molto bravo e preparato come Sampaoli, che ha dovuto effettuare delle scelte molto dolorose stilando la lista dei 23 ...

Papu Gomez manda ko Biglia - poi chiede scusa : furiosi in Argentina. Il Video dello scontro : ... in Sudamerica hanno scritto: "Nessuno può sapere cosa riserva il futuro, un giorno puoi essere il giocatore titolare indiscusso di una delle nazionali più forti al mondo, quello dopo un tuo compagno ...

Inter-Juve una sfida argentina decisa al 89' Video : Una partita surreale, da cardiopalma o semplicemente pazza, in un derby d’Italia dal grande valore per entrambe le squadre. Da un lato la #Juventus campione d’Italia intenzionata a raggiungere il settimo scudetto consecutivo, dall’altro un’#Inter costretta a vincere per restare in gioco nella corsa Champions. Fuori dal campo cinque diverse tifoserie ad osservare interessate, chi per un motivo chi per l’altro. E se Juve, Roma vittoriosa 4-1 ...

Rally d’Argentina 2018/ Streaming Video e diretta tv : orario e vincitore (Wrc) : diretta Rally d'Argentina 2018: Streaming video e tv dell'ultima giornata per questo appuntamento del mondiale Wrc. Decisiva la Power stage di El Condor.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 03:46:00 GMT)

Belen Rodriguez balla con Maradona/ Video - Serale di Amici come Ballando? L’argentina pazza del pibe de oro : Belen Rodriguez balla con Diego Armando Maradona: Video, il Serale di Amici 2018 come ballando con le stelle? L’argentina pazza del pibe de oro.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 10:51:00 GMT)

Video Valentino Rossi - l’intervista completa post-GP Argentina : “Marquez è pericoloso. Non mi deve più guardare in faccia - ci prende per il c***” : Valentino Rossi si è presentato a dir poco imbufalito al termine del GP d’Argentina di MotoGP, nel corso del quale l’iberico Marc Marquez lo ha buttato giù in un pazzo tentativo di sorpasso. Nel post gara infatti l’italiano non ha certo riservato parole al miele per lo spagnolo, comunque penalizzato per la sua condotta di gara. Andiamo a guardare l’intervista completa del centauro di Tavullia a fine gara. Valentino ...

Video MotoGP - gli highlights del GP d’Argentina : l’incidente tra Marquez e Valentino Rossi - la vittoria di Crutchlow : Ieri, nella serata italiana è andato in scena un incredibile GP d’Argentina della MotoGP: tra partenza ritardata e pista in condizioni difficili, sicuramente a rubare la scena è stato lo spagnolo Marc Marquez, che prima ha fatto spegnere la moto al via, poi ha dato vita ad un tentativo di rimonta fatto di sportellate e manovre al limite, fino a quando non ha buttato giù Valentino Rossi, beccandosi una penalizzazione e finendo fuori dalla ...