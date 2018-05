Viaggi estivi in Italia | dove andare questa estate?

Blastingnews

(Di mercoledì 30 maggio 2018) L'è sempre più vicina, e le vacanze estive iniziano ad essere uno dei pensieri principali per chi amaare e vedere posti nuovi. Questo articolo è rivolto a tutti coloro che vogliono trascorrere dei giorni di relax senza uscire dall'e che vogliono fare uno non solo rilassante, ma anche di cultura; si parlerà infatti di Matera, la bellissima Città dei sassi, capoluogo della Basilicata, e che adesso continua a crescere con nuovi hotel, ristoranti, ed eventi, riempiendosi sempre più di turisti. Qual è la storia di Matera? Cosa vedere incittà? Matera è il capoluogo della Basilicata, ed è talmente antica che risale ai tempi del Neolitico. In questo periodo, a meno che ci siano dei miglioramenti dal punto di vista dei mezzi di trasporto come aerei, treni e autobus, è meglio arrivare incittà con la propria auto; ma per chi non volesse utilizzarla e ...