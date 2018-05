Verona | madre e figlio muoiono a distanza di poche ore

Blastingnews

(Di mercoledì 30 maggio 2018) A volte il destino sa davvero essere cinico e baro per dirla alla Giuseppe Saragat, nostro ex presidente della Repubblica, o magari si tratta di semplici coincidenze e fatalita' che talvolta hanno davvero dell'incredibile. Commovente è la storia che ci arriva da, capoluogo scaligero che sorge sulle rive dell'Adige, citta' romantica per eccellenza. VIDEO Qui, adi circa 3 ore, sono decedutideceduti nello stesso giorno adiore La storia è quella di Luca Ruffo e della Signora Maria, sua anziana. Luca, 55 anni, titolare di un'edicola-tabacchi sita in viale Bixio, era un uomo gentile conosciuto da tutti. La signora Maria era da tempo ricoverata presso una casa di riposo della citta', in quanto bisognosa di assistenza quotidiana. Venerdì scorso, 25 maggio, sembrava essere una mattinata come tante altre per il ...