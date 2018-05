Verdi al Napoli Ancelotti chiama il giocatore | accordo a un passo

Napoli-Ancelotti - che impronta! Verdi dice sì - arriva anche Rui Patricio : Napoli-Ancelotti- Il carisma e lo spessore di Carlo Ancelotti fanno irruzione sul mondo Napoli. Secondo quanto riportato da “SportMediaset“, il neo tecnico del Napoli avrebbe convinto Simone Verdi e Rui Patricio a sposare il nuovo progetto partenopeo. Poche parole, chiare e dirette. Un modo di convincere da vero fuoriclasse. Il portiere portoghese potrebbe essere annunciato […] L'articolo Napoli-Ancelotti, che impronta! Verdi ...

Verdi - l'agente : 'Napoli? Non c'è giocatore che non vorrebbe lavorare con Ancelotti' - : Donato Orgnoni, agente di Simone Verdi, parla ai giornalisti presenti al Football Leader di Napoli. Ecco le dichiarazioni raccolte da RMC Sport : 'È stato un anno importante per Simone che ha grossi margini di miglioramento. Non ci sia giocatore che non vorrebbe lavorare con Ancelotti. Futuro? Vedremo. Ora rientrerà dalla Nazionale e ne ...

Il Napoli sogna Benzema : Verdi l'esterno che piace : Pochi dubbi: il Napoli della gestione Ancelotti dovrà avere una dimensione internazionale. E da questo punto di vista non si può prescindere dalla scelta dei nomi più prestigiosi in zona gol. Gli ...

Napoli - una novantenne candidata con i Verdi : La signora Sabatino si è anche iscritta al Sole che Ride e ha deciso di scendere in campo per rinnovare la vecchia politica'.

Napoli calcio ultimissime - intreccio con il Bologna per Verdi : Sono due i nomi in ballo sull'asse tra azzurri e rossoblù: questi ultimi seguono Rog, mentre i campani non hanno mai mollato la pista Verdi