Venezia | accordo tra Polizia e Confindustria per contrasto crimini informatici

Fs : accordo Trenitalia- Ve.La. per pacchetti visita Venezia : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – accordo tra Trenitalia e Ve.La., società del Gruppo AVM e partecipata dal comune di Venezia, per l’acquisto di pacchetti multi-servizioVenezia Unica ‘ City Pass assieme al biglietto ferroviario, già nelle principali biglietterie e FrecciaClub Trenitalia. La partnership si inquadra nel più ampio progetto Trenitalia di diversificare e integrare la gamma dei servizi offerti, ponendosi sempre più come un ...