Due giovani 20enni hanno tentato dire ladi Almese (bassadinel Torinese), mentre stavano facendo un filmato e sono precipitati nel sottostante torrente ingrossato dal maltempo. Uno dei due è affogato, l'altro è riuscito a mettersi in salvo ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale dove è ricoverato per ipotermia. Il corpo della giovane vittima è stato recuperato dai Vigili del fuoco. Indagano i Carabinieri di Rivoli.(Di mercoledì 30 maggio 2018)