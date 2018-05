Valeria Marini mi ha sposato per interesse | parla l' ex marito Giovanni Cottone

Cottone - l'ex di Valeria Marini parla per la prima volta : «Forse stava con me per interesse» : «Ho sposato Valeria perchè ero innamorato. Perchè è finito il matrimonio? Io non lo so». Giovanni Cottone, ex marito di Valeria Marini, parla per la prima volta in tv...

Giovanni Ciacci a Domenica Live : "Sono fidanzato con due uomini ma mi sposerò con un principe! Valeria Marini è una seconda sorella" : Giovanni Ciacci è stato intervistato da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Domenica Live, il contenitore Domenicale in onda su Canale 5.Lo stylist di Detto Fatto ed ex concorrente e finalista della tredicesima edizione di Ballando con le Stelle ha esordito, "stroncando" in toto il matrimonio del principe Harry e dell'ex attrice statunitense Meghan Markle:prosegui la letturaGiovanni Ciacci a Domenica Live: "Sono fidanzato con due ...

Le Iene - Valeria Marini vittima di uno scherzo : Valeria Marini è stata una delle protagoniste dell’ultima puntata de Le Iene Show. vittima di uno scherzo, la showgirl ha fatto divertire tanto il pubblico di Italia 1 Le Iene Show hanno colpito ancora. Questa settimana, vittima di uno scherzo è stata la bellissima e simpaticissima showgirl Valeria Marini. Ecco cosa è successo! Valeria Marini, scherzo a Le Iene Show Domenica è andata in onda un nuovo appuntamento domenicale de Le Iene Show ...

Valeria Marini dopo lo scherzo de Le Iene : le parole di Simona Ventura : Le Iene: Simona Ventura fa gli auguri a Valeria Marini Valeria Marini è stata la protagonista dello scherzo mandato in onda ieri sera a Le Iene, storico programma di Italia 1. Alla bella showgirl è stato fatto credere di essere corteggiata da un uomo molto ricco, ma portatore di sfortuna. Di fronte al servizio realizzato dagli inviati dallo smoking nero, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha reagito particolarmente bene. Ma ...

Buon compleanno Valeria Marini - Scialpi - Mark Zuckerberg… : Buon compleanno Valeria Marini, Scialpi, Mark Zuckerberg… …Giulio Giorello, Sandro Bondi, Franca Bettoja, Vittorio Mincato, George Lucas, Robert Zemeckis, Roberto Chevalier, Giovanni Roccotelli, Stefano Malinverni, Flavio Mucciante, Marta Cartabia, Giuseppe Masia, Renata Polverini, Sofia Coppola, Gianluca Piredda, Jacopo Morini, Marco Torrieri, Nicoletta Romanoff, Zdenek Grygera, Dino Alberti, Micol Cattaneo, Hassan Yebda, Andrea Bovo, Marco ...

Valeria Marini/ Il compleanno festeggiato a Che tempo che fa : Valeria Marini sarà tra i protagonisti del film al cinema in questi giorni, Show Dogs - Entriamo in scena, dove darà la voce a una cagnetta. Oggi è ospite di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 23:56:00 GMT)

Milly Carlucci - a Ballando con le stelle il colpaccio finale : schiaffo a Valeria Marini - chi vedremo sabato prossimo : La finale di Ballando con le stelle potrebbe riservare una sorpresa clamorosa. Milly Carlucci , dopo Al Bano e Romina Power , è pronta a un altro colpaccio: portare sabato sera su Raiuno Vittorio ...

Valeria MARINI/ E Patrick Baldassarri : pronti al grande passo senza dimenticare Cecchi Gori (Che tempo che fa) : VALERIA MARINI sarà tra i protagonisti del film al cinema in questi giorni, Show Dogs - Entriamo in scena, dove darà la voce a una cagnetta. Oggi è ospite di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 09:47:00 GMT)

Giovanni Cottone querela Valeria Marini/ “Mi ha accusato di furto - i giudici stabiliranno chi mente…” : Giovanni Cottone querela l'ex moglie Valeria Marini: “Mi ha accusato di furto, i giudici stabiliranno chi dice la verità...", poi parla anche di Fabrizio Corona e Gigi D'Alessio.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 12:03:00 GMT)

Valeria Marini querelata dall’ex marito Giovanni Cottone : il motivo : Giovanni Cottone ha denunciato Valeria Marini Giovanni Cottone ha annunciato, nel corso dell’intervista rilasciata in esclusiva al settimanale Oggi, in edicola da domani, di voler querelare Valeria Marini. Cottone e la showgirl si sono sposati il 5 maggio 2013; i due si separarono dopo nemmeno un anno. In realtà si scoprì che l’imprenditore era già sposato in Chiesa e quindi le nozze con Valeria Marini furono annullate presso la ...

Giovanni Cottone : "Ho querelato Valeria Marini. Fabrizio Corona? È nata una bella amicizia in carcere" : Reduce da 184 giorni di carcere e altrettanti di arresti domiciliari, Giovanni Cottone torna a parlare dalle pagine del settimanale Oggi del matrimonio naufragato con Valeria Marini.Perché è finito il matrimonio con Valeria Marini? Dovrei saperlo per rispondere e a oggi ancora non lo so… Io le avrei nascosto di avere dei figli? Preciso i fatti: ho tre figli e lei li ha conosciuti tutti.prosegui la letturaGiovanni Cottone: "Ho querelato ...

Valeria Marini a Rita Rusic : “Su di me solo falsità e bugie. Ci vedremo nelle sedi competenti” : “Ci sono persone che vengono solo quando ci sono le telecamere per pubblicità e per dare fastidio alla famiglia”. Così aveva parlato Rita Rusic durante una puntata di Storie Italiane con ospite Vittorio Cecchi Gori. Il riferimento era a un festa a Miami, alla quale la Rusic dice avrebbe preferito partecipare senza ‘incursioni’ dei fotografi e telecamere, soprattutto per il figlio Mario. A rovinare tutto sarebbe stata Valeria ...

Valeria Marini a Domenica Live : «Ho aiutato Vittorio Cecchi Gori - era solo e con tanti problemi» : ROMA - «Quando ho conosciuto Vittorio, era già separato e divorziato da tempo. Ho incontrato un uomo solo con tanti problemi, ho cercato di aiutarlo e...

Valeria Marini felice con Patrick replica alle accuse di Rita Rusic a Domenica Live : Valeria Marini a Domenica Live col nuovo fidanzato Patrick Baldassari per replicare alle accuse di Rita Rusic Ospite di Domenica Live, Valeria Marini ha replicato alle recenti accuse di Rita Rusic. L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ha pubblicamente attaccato la showgirl sarda a Sabato Italiano, il programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele. […] L'articolo Valeria Marini felice con Patrick replica alle accuse di Rita Rusic a ...