Valentino Rossi sempre più innamorato di Francesca Sofia Novello

Valentino Rossi - tenere effusioni con la nuova fiamma Valentina : Alla soglia dei 40 anni, per il centauro 9 volte campione del mondo potrebbe trattarsi della storia 'giusta'? La modella originaria di Arese , Milano, è stata anche 'ombrellina' sulla griglia del ...

“Passione sfrenata”. Valentino Rossi innamorato? Lo hanno beccato con “lei”… Cosa combina davanti a tutti : Valentino Rossi ne ha avute di donne. Tante. Tutte bellissime. Volete che facciamo una carrellata? Eccovi accontentati. Era il 2002 e Valentino flirtava con Martina Stella, attrice che, proprio in quel periodo, aveva raggiunto la celebrità grazie al film di Muccino L’ultimo bacio. La loro storia fu travolgente ma durò poco. Poi fu la volta di Aura Rolenzetti. La storia con Vale durò 4 anni poi finì. Subito dopo a Rossi fu attribuito un flirt con ...

Valentino Rossi “va a cento all’ora” con la nuova fidanzata : scatta la passione con Francesca Sofia Novello [GALLERY] : Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello beccati per la prima volta ad amoreggiare, tra i due in pizzeria scatta la passione Loro si frequentano da qualche tempo, ma un bacio tra Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello non si era ancora visto. Ad intercettare la coppia, teneramente abbracciata, sono i paparazzi del settimanale ‘Chi‘. I due innamorati sono stati beccati a Pesaro in una pizzeria in cui (evidentemente) tra una ...

Valentino Rossi e le foto con la nuova fiamma Francesca Novello : Roma, 29 mag. , askanews, Valentino Rossi di nuovo innamorato. In esclusiva sul settimanale Chi, in edicola da domani, le prime foto di Valentino Rossi pizzicato in una pizzeria di Pesaro con la nuova ...

Valentino Rossi innamorato : la nuova fidanzata è Francesca Sofia Novello : Francesca Sofia Novello: chi è la nuova fidanzata di Valentino Rossi Valentino Rossi ha una nuova fidanzata: Francesca Sofia Novello. Lo sportivo è stato beccato insieme alla ragazza dal settimanale Chi. I due sono stati fotografati mentre si scambiavano un romantico bacio in una pizzeria di Pesaro. Il campione di MotoGP e la modella si […] L'articolo Valentino Rossi innamorato: la nuova fidanzata è Francesca Sofia Novello proviene da ...

Francesca Sofia Novello / Chi è la nuova fiamma di Valentino Rossi? La foto del bacio con la modella : Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi stanno insieme. Chi è la modella 24enne che ha conquistato il pilota? La foto del bacio sul settimanale Chi(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 15:15:00 GMT)

Valentino Rossi non è più single : Francesca Sofia Novello è la nuova fidanzata (FOTO) : Valentina Rossi ha una nuova fiamma. Ad annunciarlo è il settimanale Chi che nel numero in edicola mercoledì 30 maggio pubblica le foto nelle quali il fuoriclasse di MotoGp bacia una ragazza mora. Si tratterebbe, stando a quanto scrive la rivista diretta da Alfonso Signorini, della nuova compagna del pesarese. La donna risponderebbe al nome di Francesca Sofia Novello, una modella 24enne. Su Chi si legge che "i due si frequentano soltanto ...

Francesca Sofia Novello : la nuova fidanzata di Valentino Rossi : TORINO - Valentino Rossi si è di nuovo innamorato. Il settimanale Chi , infatti, ha pizzicato il campione di MotoGp in una pizzeria di Pesaro con la nuova compagna, la modella 24enne di Arese ...

MotoGP - GP Italia 2018 : rebus Valentino Rossi. Mugello pista amica - ma la Yamaha ha sofferto nei test : Manca poco per l’inizio del weekend del Mugello, tappa come sempre attesissima in MotoGP e test duro per i piloti, già dalla prima staccata della San Donato, posta al termine del lunghissimo rettilineo del traguardo. Ma pensi al Mugello e pensi soprattutto a Valentino Rossi. Inevitabile, perché è uno dei motivi che attira così tanti appassionati sulle tribune del tracciato, creando una vera e propria marea gialla pronta ad accompagnare il ...

Valentino Rossi passione in pubblico con Francesca Sofia Novello : Valentino Rossi è di nuovamente innamorato. Il settimanale “Chi” ha pizzicato il campione di Moto Gp in una pizzeria di Pesaro con la nuova compagna, la modella 24enne Francesca Sofia Novello. E tra i due, che si frequentano soltanto da poco tempo, sembra proprio che sia scattata tanta passione. Francesca Sofia Novello ha stregato il cuore del Dottore, dopo la fine della storia d’amore con Linda Morselli, che ora fa coppia fissa con il ...

La fidanzata di Valentino Rossi è una bomba : Francesca Sofia Novello più sexy che mai [FOTO e VIDEO] : 1/20 ...

Il sensuale backstage di Francesca Sofia Novello - la fidanzata di Valentino Rossi è uno schianto [FOTO E VIDEO] : Il backstage del servizio fotografico di Francesca Sofia Novello è sexy, la fidanzata di Valentino Rossi a Rosignano Marittimo sfoggia il suo corpo da urlo Francesca Sofia Novello è a Rosignano Marittimo, località marittima in provincia di Livorno, dove ha preso parte ad un servizio fotografico sexy nelle prime ore del mattino. La bella fidanzata di Valentino Rossi, insieme ad un’altra modella italiana, la bella Sara Pagliaroli, è sulla ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi al Mugello. Una lunga e tormentata storia d’amore : La MotoGP sbarca in Italia, al Mugello, e uno dei protagonisti più attesi non può che essere lui Valentino Rossi. Migliaia di appassionati sono pronti ad accorrere sulle tribune del circuito toscano, pronti a sostenere il loro beniamino e creare quella macchia gialla che è diventata oramai una caratteristica peculiare del weekend italiano. Quella tra Rossi e il Mugello è una bellissima storia d’amore, ma abbastanza tormentata. La pista è ...

MotoGp – Zarco ‘difende’ Valentino Rossi - la verità di Johann : “mi ha chiuso la strada in Yamaha? Ecco la verità” : Johann Zarco prende le difese di Valentino Rossi: le parole del francese della Tech3 sono sorprendenti Dopo una giornata di test sulla pista, riasfaltata in inverno, del Montmelò, i piloti della MotoGp sono tornati a casa per qualche giorno di riposo in vista dell’importantissimo e attesissimo Gp d’Italia, al Mugello. In attesa del nuovo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp, non si fa altro che parlare del mercato piloti. ...