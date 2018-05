Va in ascensore e cade nel vuoto | morta

Roma - donna cade nella tromba dell'ascensore e muore sul colpo - : successo in un palazzo di viale Regina Margherita intorno alle 15.30. A quanto riferito dai vigili del fuoco, la 77enne sarebbe precipitata dal sesto piano

Tragedia a Roma : 77enne italiana muore cadendo da ascensore : Roma: donna tradita probabilmente da erronea apertura porte Roma -L’episodio sciock avvenuto quest’oggi in via Regina Margherita ha coinvolto una donna italiana di 77 anni. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe caduta nella tromba dell’ascensore dal quinto piano e non dal sesto, come appreso in un primo momento. L’anziana aveva effettuato la chiamata al quinto piano ma l’ascensore si sarebbe fermato al ...

Cade nel vano ascensore durante una riparazione : morto sul colpo : Ancora un morto sul posto di lavoro. Un uomo di 48 anni, Massimo Drogo, residente a Nichelino, nel torinese, ha perso la vita in un palazzo di 7 piani situato in corso Agnelli 106 a...