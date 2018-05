Uscire dall' euro è uscire di testa

Governo - Di Maio : “Mai detto di voler Uscire dall’euro. Spostiamo Savona su altro ministero e partiamo” : “Troviamo un’altra persona, con la stessa caratura di Savona, per l’Economia. E Spostiamo Savona a un altro ministero”. Così Luigi Di Maio, capo politico del M5s, in diretta su Facebook. “Non abbiamo mai detto di voler uscire dall’euro. Non abbiamo ideato nessuna ipotesi, nel contratto di Governo Lega-M5s, di volerlo fare”. L'articolo Governo, Di Maio: “Mai detto di voler uscire dall’euro. ...

Il Pd vuole Uscire dalla crisi creando il ‘fronte repubblicano’. Ma è un rischio : Il Partito democratico pensa di uscire dalla sua crisi nascondendo il simbolo e andando alle elezioni sotto le insegne di un “fronte repubblicano” che difenda i valori dell’Unione europea, in una specie di secondo tempo del voto del 4 marzo che veda il ballottaggio definitivo tra sovranisti e anti-sovranisti. Io penso che sia una scelta molto rischiosa. Per varie ragioni. La prima ragione è strategica. Si tratta dello stesso approccio usato, ...

"Nel 2016 mi disse di voler Uscire dall'euro". Le balle di Di Maio su Savona : I pentastellati hanno avanzato a Salvini la proposta di 'traslocare' Savona dall' Economia a un altro dicastero. Ma il leader dell'Economia ha respinto al mittente la proposta: 'O si beccano il ...

"Dobbiamo Uscire dall'euro". Un video smentisce Di Maio : conosceva Savona da anni : Luigi Di Maio ha sempre detto di aver conosciuto Paolo Savona 10-15 giorni prima che sul nome dell’economista si consumasse la rottura...

Uscire dall’euro? Cosa succederebbe a stipendi - pensioni - mutui e bollette : Cosa accadrebbe se l’Italia uscisse dall’euro? Quale sarebbe il contraccolpo su stipendi, risparmi, pensioni, mutui, inflazione e spesa al supermercato?...

Savona : "impossibile default del debito italiano"/ Video - "Di Maio mi disse di voler Uscire dall'euro" : Savona: "impossibile default del debito pubblico italiano", le parole del candidato ministro all'Economia del governo M5s-Lega 'stoppato' da Sergio Mattarella(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:12:00 GMT)

'Di Maio mi disse : 'Dobbiamo Uscire dall'euro''. In un video del 2016 Savona smentisce il leader 5 Stelle due volte : Così parlava il ministro dell'Economia indicato da Lega e 5 Stelle, in una conferenza tenuta a Cagliari

Paolo Savona nel 2016 : "Di Maio mi disse : 'Dobbiamo Uscire dall'euro'" : "Qual è la tua risposta?", chiese Paolo Savona a Luigi Di Maio. "E lui mi disse: 'Niente dobbiamo uscire dall'euro'". Così si esprimeva il professore indicato da Lega e Movimento 5 Stelle come ministro dell'Economia, in una conferenza tenuta a Cagliari il 20 settembre del 2016. Una circostanza, verificata da Agorà, che smentisce il leader 5 Stelle su due affermazioni rilasciate da Di Maio in seguito al veto posto dal ...

The TElegraph : "L'Italia può Uscire dall'Europa prima della Gran Bretagna" : Nessuno "sa come andrà a finire", ma se continua così "l'Italia potrebbe ritrovarsi fuori dall'Ue prima della Gran Bretagna". Ad azzardare questa previsione è oggi il giornale euroscettico e filo-conservatore britannico Daily TElegraph in un commento affidato a Jeremy Warner.Nella sua analisi, tuttavia, Warner avverte che non si tratterebbe di una buona notizia nemmeno per i 'brexiteers' d'oltremanica. Perché ...

Uscire dall'Euro : e se alla fine lo facesse la Germania? Il documento : Ma ce n'è anche per Mario Draghi, la cui politica monetaria rappresenterebbe già una forma di monetizzazione del debito, ben al di là di quanto prevede lo statuto della Bce. E la monetizzazione del ...

Tajani : "Uscire dall'euro è una sciocchezza"/ "Centrodestra esiste ancora. Voto a luglio? Sarebbe falsato" : Tajani: "Uscire dall'euro è una sciocchezza", il commento del presidente dell'Europarlamento ed esponente di Forza Italia. E sottolinea: "Centrodestra esiste ancora. Voto a luglio? Falsato"(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 10:51:00 GMT)

Germania über alles! E in Italia neppure si può nominare un piano b per Uscire dall’euro : “L’eurozona ha bisogno di creare delle procedure per affrontare in maniera ordinata la possibile insolvenza (ovvero il fallimento) di uno Stato e l’eventuale recesso di uno Stato dall’eurozona”. Questa frase è contenuta in un documento ufficiale firmato solo qualche giorno fa da 154 influenti economisti tedeschi contro le proposte di riforma dell’eurozona da parte del presidente francese Emmanuel Macron. Da parecchio ...

Bankitalia - Visco : «Il destino dell'Italia è quello dell'Europa. Uscire dalla crisi? Sta in noi» : «Il destino dell'Italia è quello dell'Europa», il cui sviluppo «determina il nostro e allo stesso tempo ne dipende». Lo dice il governatore di Bankitalia,...