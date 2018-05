Uscire dall' Euro | e se alla fine lo facesse la Germania? Il documento

Tajani : "Uscire dall'euro è una sciocchezza"/ "Centrodestra esiste ancora. Voto a luglio? Sarebbe falsato" : Tajani: "Uscire dall'euro è una sciocchezza", il commento del presidente dell'Europarlamento ed esponente di Forza Italia. E sottolinea: "Centrodestra esiste ancora. Voto a luglio? Falsato"(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 10:51:00 GMT)

Germania über alles! E in Italia neppure si può nominare un piano b per Uscire dall’euro : “L’eurozona ha bisogno di creare delle procedure per affrontare in maniera ordinata la possibile insolvenza (ovvero il fallimento) di uno Stato e l’eventuale recesso di uno Stato dall’eurozona”. Questa frase è contenuta in un documento ufficiale firmato solo qualche giorno fa da 154 influenti economisti tedeschi contro le proposte di riforma dell’eurozona da parte del presidente francese Emmanuel Macron. Da parecchio ...

Un duetto per Eminem e Nicki Minaj? Dall’invito a Uscire insieme alla proposta di incidere un singolo : Tutto è nato come una battuta goliardica sul palco, ma chissà che non possa sfociare in un vero duetto per Eminem e Nicki Minaj da inserire nel nuovo album di quest'ultima. La scena rap americana mainstream ne parla da giorni: Eminem ha mostrato tutto il suo interesse ed apprezzamento per Nicki Minaj durante un concerto a Boston, incitando la folla a caldeggiare la loro frequentazione. "Boston, quanti di voi vogliono che esca con Nicki ...

Bankitalia - Visco : «Il destino dell'Italia è quello dell'Europa. Uscire dalla crisi? Sta in noi» : «Il destino dell'Italia è quello dell'Europa», il cui sviluppo «determina il nostro e allo stesso tempo ne dipende». Lo dice il governatore di Bankitalia,...

Lega - caos centrodestra : Salvini "molla" Berlusconi? / Cavaliere al bivio : come può Uscire dall'angolo : Lega, caos centrodestra: Salvini molla Berlusconi? Il Cavaliere è all'angolo: seguirà il Carroccio sulla linea anti-Europa o troverà il coraggio di smarcarsi dall'alleato che tenta l'Opa?(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 10:14:00 GMT)

Berlino - non Salvini - vuole Uscire dall'Euro e rivare 923 miliardi dalla Bce di Draghi : Fuest, Sinn e Schmidt, economisti vicini alla Cancelliera Merkel, pubblicamente ipotizzano un piano B di uscita della Germania dall'Euro. E chiedono un nuovo articolo dei Trattati Ue per escutere il credito da 923 miliardi della Bundesbank verso la Bce in caso uscita tedesca dall'Euro. E nessuno dice nulla. Al contrario, tutti attaccano l'ex capo ufficio studi di Bankitalia Paolo Savona come pericoloso sovversivo quando chiede un piano A di ...

Renzi : "Al voto sarà battaglia tra chi vuole un'Italia forte ma dentro l'Ue e chi vuole Uscire dall'Europa" : "Si andrà molto presto alle elezioni - scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews - frutto dell'incapacità di governare di Lega e Cinque Stelle" e "il Pd non deve perdere neanche un secondo a litigare, ma offrire un'alternativa credibile. Repubblicana". L'ex segretario democratico è già concentrato sulle prossime elezioni, e tratteggia questo possibile scenario: "sarà una battaglia incredibile tra chi vuole uscire dall'Europa e chi vuole ...

Renzi : chi vuole Uscire dall’Euro deve dirlo prima elezioni e non dopo : GOVERNO. Renzi: CHI vuole uscire DA EURO LO deve DIRE prima DEL VOTO Roma – Di seguito le parole di Matteo Renzi, ex segretario del Pd. “Alle elezioni del 4 marzo nessuno aveva proposto l’uscita dall’Euro. Non c’è nessuna maggioranza tra gli italiani che si sia espressa a favore dell’uscita dall’Euro. Gli unici due esponenti che hanno ipotizzato questa ipotesi sono stati i parlamentari leghisti Bagnai e ...

Turchia - Erdogan si affida alla Banca centrale per Uscire dalla recessione : ... secondo gli osservatori di politica internazionale, Erdogan ha accelerato le votazioni per ottenere una nuova investitura popolare prima che le difficoltà dell'economia lo mettano in difficoltà e lo ...

Di Maio a Che tempo che fa : “Gli italiani devono decidere - non le agenzie di rating e le banche europee. Non volevamo Uscire dall’Euro” : Luigi Di Maio interviene telefonicamente nel bel mezzo di Che tempo che Fa su Rai 1. Alla domanda di Fazio se ci vedesse una macchinazione del centro destra nella crisi dichiarata dal Presidente Mattarella, Di Maio risponde sicuro: “Vedendo la genesi di come è stata scelta questa squadra di governo anche la persona individuata per l’economia l’avevamo scelta insieme l’avevamo e quindi non è un’impuntatura di una forza politica, ma evidentemente ...

Governo M5s-Lega - Padoan : “Il problema non è Savona - ma punti del Contratto su Ue e piano B per Uscire dall’euro” : Mentre Paolo Savona – l’economista indicato dalla Lega per il ruolo di prossimo ministro del Tesoro – pubblica una nota per precisare le sue posizioni in tema di Europa (e magari ammorbidire l’opinione che il Colle ha di lui), l’attuale inquilino del Palazzo delle finanze, Pier Carlo Padoan, risponde alle domande di Lucia Annunziata nella trasmissione Mezz’ora in più su Raitre. E interviene direttamente ...

Quando Savona voleva Uscire dall’euro con un piano “da tenere segreto” : Fanno discutere le posizioni antieuropeiste di Paolo Savona, nome indicato da Salvini e Di Maio per la poltrona di ministro dell'Economia. In particolare, spuntano alcuni particolari della sua idea di piano B: tenere nascosta l'intenzione di uscire dall'euro per pianificare meglio i passi successivi.Continua a leggere

Paolo Savona - ecco cosa diceva l’uomo che il Colle non vuole nel governo : “Vi spiego il mio ‘piano B’ per Uscire dall’Euro” : Nell’ottobre 2015 Paolo Savona, il professore che la Lega vorrebbe al ministero dell’Economia, introduceva il convegno “Un Piano B per l’Italia” organizzato da Scenarieconomici.it. Il professor Savona ha spiegato il suo “Piano A”, ovvero quali secondo lui sarebbero i passi necessari per rendere l’Euro una moneta comune e unitaria. Accanto a questa spiegazione ha enunciato anche il “Piano B” per lasciare ...

"Guida pratica per Uscire dall'euro". Ecco il piano anti-Ue di Savona : Una "Guida pratica all'uscita dall'euro". Sarà, forse, anche per questo documento di cui Paolo Savona è co-autore e di cui ne ha introdotto la presentazione nell'ormai lontano 2015 che il Colle non intende fare passi indietro sul suo nome al dicastero dell'Economia. Presentato ad un convegno della Link University Campus di Roma, si tratta di un vero e proprio decalogo per anti-europeisti. Un insieme di spiegazioni sul perché l'Italia dovrebbe ...