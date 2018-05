Uscire dall’euro? Cosa succederebbe a stipendi | pensioni | mutui e bollette

Germania über alles! E in Italia neppure si può nominare un piano b per Uscire dall’euro : “L’eurozona ha bisogno di creare delle procedure per affrontare in maniera ordinata la possibile insolvenza (ovvero il fallimento) di uno Stato e l’eventuale recesso di uno Stato dall’eurozona”. Questa frase è contenuta in un documento ufficiale firmato solo qualche giorno fa da 154 influenti economisti tedeschi contro le proposte di riforma dell’eurozona da parte del presidente francese Emmanuel Macron. Da parecchio ...

Renzi : chi vuole Uscire dall’euro deve dirlo prima elezioni e non dopo : GOVERNO. Renzi: CHI vuole uscire DA EURO LO deve DIRE prima DEL VOTO Roma – Di seguito le parole di Matteo Renzi, ex segretario del Pd. “Alle elezioni del 4 marzo nessuno aveva proposto l’uscita dall’Euro. Non c’è nessuna maggioranza tra gli italiani che si sia espressa a favore dell’uscita dall’Euro. Gli unici due esponenti che hanno ipotizzato questa ipotesi sono stati i parlamentari leghisti Bagnai e ...

Di Maio a Che tempo che fa : “Gli italiani devono decidere - non le agenzie di rating e le banche europee. Non volevamo Uscire dall’Euro” : Luigi Di Maio interviene telefonicamente nel bel mezzo di Che tempo che Fa su Rai 1. Alla domanda di Fazio se ci vedesse una macchinazione del centro destra nella crisi dichiarata dal Presidente Mattarella, Di Maio risponde sicuro: “Vedendo la genesi di come è stata scelta questa squadra di governo anche la persona individuata per l’economia l’avevamo scelta insieme l’avevamo e quindi non è un’impuntatura di una forza politica, ma evidentemente ...

Governo M5s-Lega - Padoan : “Il problema non è Savona - ma punti del Contratto su Ue e piano B per Uscire dall’euro” : Mentre Paolo Savona – l’economista indicato dalla Lega per il ruolo di prossimo ministro del Tesoro – pubblica una nota per precisare le sue posizioni in tema di Europa (e magari ammorbidire l’opinione che il Colle ha di lui), l’attuale inquilino del Palazzo delle finanze, Pier Carlo Padoan, risponde alle domande di Lucia Annunziata nella trasmissione Mezz’ora in più su Raitre. E interviene direttamente ...

Quando Savona voleva Uscire dall’euro con un piano “da tenere segreto” : Fanno discutere le posizioni antieuropeiste di Paolo Savona, nome indicato da Salvini e Di Maio per la poltrona di ministro dell'Economia. In particolare, spuntano alcuni particolari della sua idea di piano B: tenere nascosta l'intenzione di uscire dall'euro per pianificare meglio i passi successivi.Continua a leggere

Paolo Savona - ecco cosa diceva l’uomo che il Colle non vuole nel governo : “Vi spiego il mio ‘piano B’ per Uscire dall’Euro” : Nell’ottobre 2015 Paolo Savona, il professore che la Lega vorrebbe al ministero dell’Economia, introduceva il convegno “Un Piano B per l’Italia” organizzato da Scenarieconomici.it. Il professor Savona ha spiegato il suo “Piano A”, ovvero quali secondo lui sarebbero i passi necessari per rendere l’Euro una moneta comune e unitaria. Accanto a questa spiegazione ha enunciato anche il “Piano B” per lasciare ...

M5s e Lega vogliono Uscire dall’euro ma non hanno il coraggio di dirlo : Roma. Era il 10 ottobre del 2014 e dal profilo twitter di Matteo Salvini partiva il seguente cinguettio, rivolto a Beppe Grillo, che aveva appena (ri)proposto in pubblico una delle sue tante ossessioni, il referendum per abbandonare la moneta unica. “I nemici dell’euro sono miei amici”, gli sorridev