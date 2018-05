Usava per sé beni e denaro della Protezione civile | arrestato Funzionario Comune Livorno

'Geniale'. Lady Diana Usava sempre pochette. Sai perché? 'Funzione segreta'... : Il royal wedding di Harry e Meghan Markle, ora duca e duchessa del Sussex oltre che marito e moglie, ha dominato e domina ancora la cronaca. Seppure a distanza di giorni da quello che è stato definito , e giustamente, visto il clamore suscitato, 'l'evento dell'anno', continuano a uscire retroscena. Alcuni inimmaginabili, come i ...

Lady Diana Usava sempre le pochette. Sai perché? Mica per moda : avevano una ‘funzione segreta’… : Il royal wedding di Harry e Meghan Markle, ora duca e duchessa del Sussex oltre che marito e moglie, ha dominato e domina ancora la cronaca. Seppure a distanza di giorni da quello che è stato definito (e giustamente, visto il clamore suscitato) ‘l’evento dell’anno’, continuano a uscire retroscena. Alcuni inimmaginabili, come i labiali dei reali intercettati dagli esperti; altri sfiziosi, come le parole della sposa ...

Occupavano le case popolari e le Usavano per spacciare : 29 arresti : Sfrattavano i legittimi assegnatari delle case popolari per usarle come 'basi' per lo spaccio di stupefacenti: per questo motivo i carabinieri di Castello di Cisterna, su richiesta della Dda...

Michelangelo era mancino - ma Usava la destra per non essere colpito dai pregiudizi : Michelangelo usava principalmente la mano destra solo per non innescare i forti pregiudizi sui mancini. In realtà il genio era mancino. Sebbene si fosse esercitato fin da giovane a dipingere con la ...

Michelangelo era mancino : Usava la mano destra solo per i pregiudizi : La scoperta dell'esperto di medicina nell'arte Davide Lazzeri, che ha confrontato il tratto impresso nelle opere del maestro rinascimentale con la recente scoperta della sua artrite alle mani e con l'autocaricatura ritrovata nel dipinto di Vittoria Colonna, dove si vede l'artista che dipinge con la destra

Michelangelo era mancino : Usava la mano sinistra per scolpire e cesellare : Una ricerca pubblicata su Clinical Anatomy dall’esperto di medicina nell’arte Davide Lazzeri ha scoperto che Michelangelo era mancino: fin da giovane si era esercitato a dipingere con la mano destra, ma continuava a usare la sinistra per scolpire e cesellare. Lo studio ha confrontato il tratto impresso nelle opere di Michelangelo con la recente scoperta della sua artrite alle mani e con il suo autoritratto nascosto nel dipinto di ...

Arrestata dai carabinieri di Vimercate una ladra di vestiti : Usava un disturbatore per passare l'antitaccheggio : I carabinieri di Vimercate hanno arrestato una donna che ha cercato di scappare con 2mila euro di abbigliamento da un negozio del Carosello di Carugata: usava un disturbatore di frequenze per passare ...

Usavano la sua maglia per pulire la lavagna - lo picchiavano e insultavano : l'aggressione dei bulli a un 17enne di Lecce : Questa volta il video non ritrae solo aggressore e vittima. Questa volta l'ennesimo atto di bullismo in una scuola ha altri protagonisti, compagni dei due, che decidono di filmare tutto, tentativo estremo visto che probabilmente la sequela di prepotenza andava avanti da tempo, per incastrare il responsabile. Pochi secondi, 14, nei quali si vede, nella classe di un istituto tecnico di Lecce, mentre una ragazza appare seduta dietro ad un banco, ...

LECCE - BULLISMO A SCUOLA : 17ENNE UMILIATO E AGGREDITO/ Video - compagni Usavano maglietta per pulire la lavagna : LECCE, BULLISMO a SCUOLA: Video, 17ENNE UMILIATO e preso a calci da alcuni compagni di classe che hanno filmato tutto. La denuncia della famiglia e il fascicolo aperto in Procura(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 15:55:00 GMT)

Bullismo a scuola - 17enne perseguitato dai compagni : Usavano la sua maglietta per lìpulire la lavagna : Dalle immagini sembrerebbe quasi un gioco ma così non è stato per questo studente in arrivo da uno dei comuni dell'hinterland leccese, che per mesi è tornato a casa con...

Bullismo a scuola - 17enne perseguitato dai compagni : Usavano la sua maglietta per lìpulire la lavagna : Dalle immagini sembrerebbe quasi un gioco ma così non è stato per questo studente in arrivo da uno dei comuni dell'hinterland leccese, che per mesi è tornato a casa con...

Catania - Usavano auto servizio per le ferie : 5 indagati : Nella città etnea accusati di peculato i dipendenti di una società controllata dal Comune. In Abruzzo coinvolti due impiegati della Asl: sequestro di beni per 70mila euro

Catania - Usavano auto servizio per andare in villeggiatura : cinque indagati : Nella città etnea accusati di peculato i dipendenti di una società controllata dal Comune. In Abruzzo coinvolti de impiegati della Asl: sequestro di beni per 70mila euro

Catania - Usavano auto servizio per andare in villeggiatura : cinque indagati : Catania, usavano auto servizio per andare in villeggiatura: cinque indagati Nella città etnea accusati di peculato i dipendenti di una società controllata dal Comune. In Abruzzo coinvolti de impiegati della Asl: sequestro di beni per 70mila euro Continua a leggere