: Farage / Le Pen / Bannon possono commentare su Italia e va tutto bene. Macron e Merkel no. Qui si decide con chi st… - davidealgebris : Farage / Le Pen / Bannon possono commentare su Italia e va tutto bene. Macron e Merkel no. Qui si decide con chi st… - tg2rai : #UltimOra #Usa Casa Bianca: monitoriamo gli sviluppi della politica italiana. L'Italia resta tra gli alleati più st… - MediasetTgcom24 : Usa: 'Monitoriamo situazione Italia, attendiamo un nuovo governo' #usa -

Il Tesoro americano ritiene sia meglio per l'e gli altri paesi dell'risolvere i loro problemi senza grandi cambiamenti all'intero dilandia. Lo afferma un funzionario Usa in vista del G7 dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali che si terrà a Whistler,in Canada."Sarebbe meglio se risolvessero le cose all'interno dell'senza grandi cambiamenti, sicuramente l'ha l'occasione per farlo" mette in evidenza il Tesoro, secondo i media Usa.(Di mercoledì 30 maggio 2018)