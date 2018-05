Usa | “In Afghanistan uccisi almeno 50 leader talebani in attacco”

Un bicchiere “intelligente” per sconfiggere l’Usa e getta : Un bicchiere in silicone per alimenti che grazie ad un chip inserito sul fondo che si interfaccia con una app può velocizzare le operazioni di cassa. L’idea è quella di sostituire le migliaia di bicchieri di plastica, utilizzati e subito buttati via negli stadi, nelle discoteche o nella movida, ma declinabile anche per usi domestici. Si chiama Pcup e nasce dall’idea di due 27enni liguri, Stefano Fraioli (savonese) e Lorenzo Pisoni ...

Usa - lanciati i satelliti che “inseguono” oceani per monitorare clima : Usa,lanciati i satelliti che “inseguono” oceani per monitorare clima Usa,lanciati i satelliti che “inseguono” oceani per monitorare clima Continua a leggere L'articolo Usa,lanciati i satelliti che “inseguono” oceani per monitorare clima proviene da NewsGo.

Montante - altri tre indagati : “Lo hanno aiutato a distruggere l’archivio segreto”. Lui nega : “Inattendibile chi mi accUsa” : Avrebbero aiutato Antonello Montante a distruggere parte del suo archivio segreto. Per questo motivo sono indagate per favoreggiamento. Si allarga il numero delle persone coinvolte nell’inchiesta della procura di Caltanissetta che ha portato all’arresto dell’ex presidente di Confindustria Sicilia e di altre cinque persone. Nel registro degli indagati sono finiti i nomi di due strette collaboratrici di Montante, Carmela Giardina e Rosetta ...

Maratona Londra - parla l’italiano accUsato di aver imbrogliato : “In realtà mi ero ritirato” : parla Sabino Rinaldi, il 59enne barese che il Times ha additato come uno dei runner che avrebbero tagliato una parte del percorso della Maratona di Londra prima di arrivare al traguardo: “Deluso dal fatto che mi hanno immediatamente ridicolizzato e additato come colpevole di una figuraccia per l'Italia intera”.Continua a leggere

Corea del Nord : test nucleari “interrotti a caUsa del crollo del sito” : Non sarebbe una scelta politica l’interruzione dei test missilistici della Corea del Nord: sarebbe invece una mossa obbligata, dovuta al crollo del principale sito dei test, Punggye-ri, avvenuto durante il collaudo della bomba a idrogeno, la più potente mai realizzata da Pyongyang, nel settembre dell’anno scorso. E’ la conclusione a cui sono giunti geologi cinesi, dopo aver esaminato le foto satellitari del Monte Mantap dove si ...

Siria - attacco di Usa - Regno Unito e Francia. Trump - May e Macron : “Intervento contro armi chimiche”. Putin : “Atto di aggressione”. Rohani : “Porterà distruzione in Medio Oriente” : Stati Uniti d’America, Regno Unito e Francia hanno attaccato la Siria nella notte. Un’operazione unica durata poco più di un’ora, partita intorno alle 3 della notte italiana. Gli obiettivi, ha spiegato il presidente americano Donald Trump in un discorso alla nazione, sono associati al potenziale di armi chimiche del dittatore Siriano Bashar al Assad. L’attacco è stato ordinato a una settimana dal presunto attacco chimico alla città Siriana ...

