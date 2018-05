Usa contro tutti | dazi sull' acciaio Ue | da giugno | e minacce a Pechino

Usa e Giappone contro Corea del Nord : "La denuclearizzazione è obbligatoria" : Il presidente degli Usa Donald Trump e il primo ministro Giapponese Shinzo Abe hanno una priorità comune ora: imporre lo smantellamento di tutto l'arsenale nucleare di Pyongyang . La comunione di ...

PUBG Corp ha intentato una caUsa contro Epic Games per violazione del copyright : Mentre poco fa vi riportavamo le ultime dichiarazioni di Tim Sweeney sulla coesistenza dei due giganti del battle royale, PUBG e Fortnite, ecco arrivare notizia dal "tono" un po' diverso.Infatti, come riporta PC Gamer, sembra proprio che gli sviluppatori di PUBG, dopo gli attacchi dello scorso settembre 2017, siano passati ai fatti citando in giudizio Epic Games per violazione di copyright.PUBG Corp, dunque, ha intentato una causa contro Epic ...

Incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un : coreani volano negli Usa : Il summit tra Donald Trump e Kim Jong-un si terrà. Appuntamento il 12 giugno a Singapore. Intanto uno dei più alti

La rivolta degli africani contro l’America. “Non compriamo più i vostri vestiti Usati” : Ancora pochi mesi e i vestiti usati importati dagli Stati Uniti potrebbero scomparire dagli affollati mercati dell’Africa Orientale. Non un semplice dettaglio commerciale dato che, secondo le Nazioni Unite, l’80% degli africani veste abiti di seconda mano provenienti dal Primo Mondo (Europa ed America). All’ombra della ben più nota guerra dei dazi...

Cicciolina contro il Grande Fratello : «Usata per accrescere la curiosità. Qualcuno non mi vuole - forse la poltica» : MILANO ? ?Mi hanno usata, il mio nome ha cominciato a circolare per accrescere la curiosità attorno al reality?. Per il Grande Fratello Vip si era parlato di una...

Lavoro nero nel SiracUsano - controlli intensificati : imprenditore spiava i dipendenti con le telecamere : Si intensificano nel Siracusano i controlli contro il Lavoro nero. I carabinieri del Nil hanno eseguito cinque accessi ispettivi in altrettante aziende tra i Comuni di Augusta, Lentini, Portopalo, ...

Treno contro Tir a Caluso - due morti e 18 feriti. Cosa ha caUsato l'impatto : Due morti e 18 feriti. È questo al momento il bilancio del grave incidente ferroviario sulla linea Torino-Ivrea, all'altezza del comune di Caluso. Mercoledì sera poco dopo le 23, un Treno regionale ha travolto un camion fermo sui binari ad un passaggio a livello della frazione di Arè. L'impatto ha causato il deragliamento di alcuni vagoni e il bilancio provvisorio è di due morti, tra cui il ...

Scontro istituzionale senza precedenti. Di Maio chiederà l'accUsa di alto tradimento per Mattarella : L'incarico a Giuseppe Conte è durato solo quattro giorni. Domenica sera si è consumata una delle crisi istituzionali più dure della storia repubblicana, con al centro il Capo dello Stato Sergio Mattarella che si è opposto alla nomina di Sergio Savona all'economia causando prima la ritirata del professor Conte e poi una serie di attacchi da parte del leader dei 5 Stelle Luigi Di Maio e della Lega Matteo ...

Psg - l'accUsa di Emery contro Neymar : 'Comandava lui - via dal Barcellona per essere leader' : Ora lo attende una nuova sfida, lontano da Parigi e da Neymar: a Londra sarà leader vero? I Video più Curiosi dal mondo dello sport Guarda tutti i video

Lunedì arriva l’eurotassa contro la plastica Usa e getta : Lunedì l’annuncio della Commissione Ue. Al vaglio anche l’etichettatura per il riciclo. L’imprenditore italiano Zelcher, presidente dell’associazione europea dei trasformatori di plastica: «Ripensare la progettazione e la produzione dei prodotti facilitandone riutilizzo post-consumo è sicuramente il primo passo»...

Usa - Hillary Clinton : “Siate attivi contro minacce alla democrazia” : Usa, Hillary Clinton: “Siate attivi contro minacce alla democrazia” Usa, Hillary Clinton: “Siate attivi contro minacce alla democrazia” Continua a leggere L'articolo Usa, Hillary Clinton: “Siate attivi contro minacce alla democrazia” proviene da NewsGo.

Choc in Campania : spara all'avvocato che ha perso la caUsa contro il licenziamento : Ha ferito a colpi di pistola l'avvocato che a suo dire non è riuscito a fargli ottenere la reintegra giudiziale presso le Ferrovie dello Stato, da cui era stato licenziato. È finito per questo in ...

