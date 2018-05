USA | ancora in calo le richieste di mutui settimanali

Kim : vogliamo ancora summit con USA : 2.13 La Corea del Nord desidera ancora sedersi ai negoziati con gli Usa "in qualsiasi momento, in qualsiasi forma" dopo che Trump ha deciso di cancellare il summit con Kim previsto per il 12 giugno a Singapore. Pyongyang "vuole dare agli Usa tempo e opportunità" per riconsiderare i negoziati", ha dichiarato il viceministro degli Esteri nordcoreano, Kim Kye Gwan, come riferiscono i media Usa citando l'agenzia statale Kcna.

Ancora guai per il Milan - ora Li Yonghong vuole fare caUSA a Fininvest : Li Yonghong passa al contrattacco. A poche ore dal “no” dell’Uefa al settlement agreement, il patron del Milan ha chiesto agli avvocati di Gianni Origoni Grippo Cappelli &Partners di studiare un’azione legale con Finivest. Lo rivela Milano Finanza. Leggi anche: Cosa sta succedendo esattamente al Milan Nyon, dopo aver negato il voluntary agreement, ha bocciato anche il patteggiamento delle sanzioni relative alla ...

Salute : donne ancora incerte sul significato e sui rischi della menopaUSA : La menopausa è una fase fisiologica della vita della donna che coincide con la fine della fertilità, ma da sempre è vissuta in modo problematico. La ricerca realizzata dal Censis, grazie al contributo non condizionato di Msd, su un campione di donne dai 45 ai 65 anni ha verificato cosa sanno e come vivono oggi la menopausa le donne italiane che si avvicinano o vivono questa fase della vita. incertezze sul significato della menopausa e sui ...

Dazi USA ancora in vigore per acciaio e alluminio cinese : Nonostante le prove di pace volta ad evitare la guerra commerciale USA-Cina ed il disgelo degli ultimi giorni, rimarranno in vigore i Dazi statunitensi su acciaio e alluminio cinesi. Lo ha detto il ...

Alda D’EUSAnio ancora furiosa con Fabrizio Corona : “Quello che gli ho visto fare a casa di Lele Mora mi aveva fatto molto schifo” : A distanza di qualche giorno dalla lite con Fabrizio Corona a Stasera Italia, Alda D’Eusanio torna sull’argomento e lo fa a Radio Cusano Campus. Durante la trasmissione di Rete4, l’ex Re dei paparazzi aveva chiamato proprio mentre si stava parlando di lui per dire alla D’Eusanio “mi hai leccato il c*** per cinque anni”. Lei, ovviamente, non si era lasciata scappare la possibilità di rispondere per le rime e ...

LUIGI FAVOLOSO/ “Amo ancora Nina Moric. Squalifica Grande Fratello? Ho chiesto scUSA” (Domenica Live) : Ci sono ancora dubbi e rumors sulla famosa frase che è costata l'espulsione dal Grande Fratello 2018 a LUIGI Mario FAVOLOSO, oggi sarà ospite a Domenica live(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 15:01:00 GMT)

Volleyball Nations League – Ancora un ko per le azzurre : Italia sconfitta dagli USA : Volleyball Nations League: niente da fare per l’Italia, gli Usa vincono 3-0 Nel primo round della Volleyball Nations League è arrivata la terza sconfitta per la nazionale Italiana femminile, 3-0 (25-21, 25-18, 25-21) contro le padrone di casa degli Stati Uniti. Per quasi tutta la gara le ragazze di Davide Mazzanti hanno dovuto subire il gioco delle campionesse mondiali, presentatesi al gran completo. Dopo due set molto complicati, nel terzo le ...

USA - Casa Bianca spera ancora in vertice Trump-Kim : Usa, Casa Bianca spera ancora in vertice Trump-Kim Usa, Casa Bianca spera ancora in vertice Trump-Kim Continua a leggere L'articolo Usa, Casa Bianca spera ancora in vertice Trump-Kim proviene da NewsGo.

Camera di commercio statunitense : ancora molte opportunità per reciproci benefici tra Cina e USA : ... i quali hanno tenuto dialoghi su vari temi tra cui l'andamento delle politiche di Cina e Usa e le azioni da adottare in futuro, "Una cintura e una via", l'economia digitale, l'industria scientifico-...

Milano - Sala a Bruxelles per fare chiarezza : «La partita Ema non è ancora chiUSA» : «Un'ingiustizia. La città deve essere risarcita». Milano è pronta a trasferirsi a Bruxelles. Domani il sindaco Beppe Sala volerà nella «capitale» dell'Unione europea, per quella che si può definire un'...

Ambasciata USA a GerUSAlemme - è caos : ancora scontri tra manifestanti ed esercito : ancora vittime e feriti tra i manifestanti palestinesi negli scontri con l'esercito israeliano lungo la barriera difensiva tra Gaza e lo Stato ebraico nel giorno dell'inaugurazione dell'...

Karate - Europei 2018 : è ancora tripudio Italia! Luigi Busà demolisce il lettone Sadikovs ed è bronzo nei -75 kg : L’Italia non si ferma più agli Europei 2018 di Karate a Novi Sad (Serbia). Arriva la terza medaglia di bronzo della mattina e la firma è davvero illustre. Luigi Busà è salito sul terzo del gradino della categoria -75 kg grazie alla netta vittoria contro il lettone Sadikovs, sconfitto 4-0 con un ippon e uno yuko e letteralmente demolito dal talento del 30enne di Avola, sempre più straordinario protagonista nel panorama ...

Basket femminile - Finale Scudetto 2018 : RagUSA è perfetta e batte ancora Schio. Si va a gara-5! : La Finale Scudetto della Serie A1 di Basket femminile sarà decisa a gara-5. La Passalacqua Trasporti Ragusa ha battuto il Famila Schio anche in gara-4, 73-66, riportando la serie in Veneto, per il quinto e decisivo episodio. Le siciliane hanno messo in scena un’altra grande prestazione di squadra, trascinate, come al solito, da Dearica Hamby (22 punti e 8 rimbalzi) e Astou Ndour (21 punti), che hanno messo a ferro e fuoco la difesa ...