Un pensionato di 74 anni,si è barricato indopo avere litigato con la moglie e ha cominciato are all'impazzata dalla finestra della sua villa in contrada Marmora, a Castellammare del Golfo (Trapani). L', dopo una lunga trattativa con le forze dell'ordine,si è ucciso con un colpo di fucile. Era stata la moglie a dare l'allarme,dopo essersi allontanata dalla suain seguito a un violento alterco con il marito,che negli ultimi tempi era caduto in depressione e aveva problemi psichici.(Di mercoledì 30 maggio 2018)