Uomini e Donne Puntata di Oggi 31 maggio 2018 | colpo di scena al trono Over!

uominiedonnenews

: Chiara hai ragione e come ho già detto e scritto molte volte pronto a seguire una donna subito. Fatto anche nomi… - CarloCalenda : Chiara hai ragione e come ho già detto e scritto molte volte pronto a seguire una donna subito. Fatto anche nomi… - Antonio_Tajani : Il 2 giugno assisterò con entusiasmo alla parata in via dei Fori Imperiali a Roma.Sempre accanto alle Forze armate… - uominiedonne : 'Dopo l'esperienza della villa è stato tutto più chiaro...' Le emozioni di Sara prima della scelta! -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) AOver va in onda la penultimadella stagione. Avverranno due colpi diche il telespettatore non si immaginerà di certo! Tuffatevi per scoprire che cosa accadrà a Gemma Galgani! Ida e Riccardo in studio! Maria De Filippi dà il via allaOver parlando della burrascosa situazione sentimentale che vi è tra Gemma e Marco. Parte un filmato che riguarda la scorsa. Il cavaliere livornese si è recato in camerino per discutere con la dama torinese. All’uomo dagli occhi di ghiaccio non va giù il fatto che lei la volta scorsa abbia ballato con Giorgio. Tra accuse reciproche, lui dichiara di voler andare via. Lei scoppia a piangere. La Galgani entra in studio ed afferma di non comprendere il comportamento di Marco sostenendo in sua difesa che si è comportata in maniera pulita. L’uomo entra e dopo essersi seduto di fronte a lei, ...