Uomini e donne | Puntata 30 maggio 2018 in diretta | Sara sceglie Luigi

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi in crisi?/ Uomini e Donne : l'ex tronista non assiste alla scelta di Sara : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi della registrazione di Uomini e Donne per chiarire le affermazioni di Stefano Guglielmini: la coppia è già in crisi?(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 15:55:00 GMT)

Uomini e donne | Puntata 30 maggio 2018 in diretta : Sara sceglie... : Uomini e donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano, come di consueto, il Trono Classico e il Trono Over. Uomini e donne | Puntata 30 maggio 2018 in diretta: Sara sceglie... pubblicato su Gossipblog.it 30 maggio 2018 15:32.

Uomini e Donne - la scelta di Sara : Lorenzo in lacrime : Uomini e Donne, la scelta di Sara Affi Fella: Lorenzo Riccardi non trattiene le lacrime Lorenzo Riccardo di Uomini e Donne, durante il soggiorno in villa, si è lasciato andare per la prima volta a un lungo pianto. L’ormai ex corteggiatore ha assistito a un’esterna molto accesa tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Quest’ultimo […] L'articolo Uomini e Donne, la scelta di Sara: Lorenzo in lacrime proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Nilufar si fa un tatuaggio per Giordano : Dopo aver ammesso a Uomini e Donne di aver mentito a tutta la produzione , a Giordano Mazzocchi e al pubblico, Nilufar Addati ha rotto il silenzio anche sui social. L'ex tronista, infatti, dopo aver ...

NILUFAR ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI IN CRISI?/ Uomini e Donne : la sfuriata di Tina Cipollari : NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI della registrazione di Uomini e Donne per chiarire le affermazioni di Stefano Guglielmini: la coppia è già in CRISI? NILUFAR ADDATI ha deciso di ammettere la storia avuta con Stefano Guglielmini durante il suo trono di Uomini e Donne nel corso della nuova registrazione. Al suo fianco un provato GIORDANO MAZZOCCHI che, nonostante tutto, le rimane accanto.

LORENZO RICCARDI NON È LA SCELTA DI SARA AFFI FELLA/ Uomini e Donne : le provocazioni per Luigi in villa : LORENZO RICCARDI non è la SCELTA di SARA AFFI FELLA: il corteggiatore ha una reazione di rabbia e Maria De Filippi rivela alla tronista di Uomini e Donne quale sarebbe stata la sua risposta.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 15:01:00 GMT)

Uomini e Donne - Nilufar ha preso per il cul0 tutti. La confessione della Tronista dalla De Filippi : Giordano e Nilufar Mea culpa sentito o lacrime di coccodrillo? Nilufar Addati si è presentata a Uomini e Donne (registrazione del 29 maggio) ammettendo di aver ingannato la trasmissione durante la sua permanenza sul trono. Nei giorni scorsi, infatti, il suo ex corteggiatore Stefano aveva vuotato il sacco sui social rivelando un accordo tra i due. Nilufar, sul trono dallo scorso novembre, aveva iniziato a frequentare privatamente Stefano il mese ...

Uomini e Donne : la verità di Nilufar e i commenti degli ex : Nell’occhio del ciclone dopo le rivelazioni fatte da parte di un suo ex corteggiatore, nonché ex fidanzato, Nilufar è entrata nello studio di Uomini e Donne per spiegare la sua verità. L’ex tronista, uscita dal programma di Maria De Filippi insieme al bel Giordano, si è presentata con il giovane in studio prima della scelta di Sara Affi Fella e ha chiesto scusa a tutti. L’inganno ordito insieme a Stefano le si è ritorto contro ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 31 maggio 2018 : colpo di scena al trono Over! : A Uomini e Donne Over va in onda la penultima Puntata della stagione. Avverranno due colpi di scena che il telespettatore non si immaginerà di certo! Tuffatevi per scoprire che cosa accadrà a Gemma Galgani! Ida e Riccardo in studio! Maria De Filippi dà il via alla Puntata Uomini e Donne Over parlando della burrascosa situazione sentimentale che vi è tra Gemma e Marco. Parte un filmato che riguarda la scorsa Puntata. Il cavaliere livornese si è ...

Pagelle TV della Settimana (21-27/05/2018). Promossi Giletti e Uomini e Donne. Bocciati Bramieri e Moric : Massimo Giletti Promossi 9 a Massimo Giletti. La vendetta è compiuta. A fine stagione il conduttore di Non è L’Arena si prende il lusso sulla piccola La7 di battere Fabio Fazio, colui che, mentre Giletti veniva cacciato dalla domenica, riceveva un trattamento privilegiato dalla Rai. 8 alla stagione di Uomini e Donne. Il dating show si è confermato un baluardo del pomeriggio di Canale 5 (risultando spesso e volentieri l’appuntamento ...

La scelta di Sara Affi Fella è Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne - video : sono felice - è stato tutto bello : Sara Affi Fella ha scelto Luigi Mastroianni: la tronista napoletana di Uomini e Donne ha concluso il suo percorso scegliendo con la testa e il cuore come ha svelato nel discorso. Sara Affi Fella è riuscita a realizzare il suo sogno d’amore scegliendo Luigi Mastroianni. In attesa di vedere insieme la nuova coppia di Uomini e Donne, poco prima del momento fatidico, la tronista ha rivelato i suoi sentimenti e le sue emozioni: “Mi sento un po’ ...

Uomini e Donne - Nilufar ammette di aver preso in giro tutti : "Uno psicologo mi sta aiutando" : Dopo che Nilufar Addati ha scelto Giordano Mazzocchi a Uomini e Donne è successo di tutto. Stefano Guglielimini , infatti, ha mostrato sui social alcune prove che dimostrano che lui e Nilufar sono ...