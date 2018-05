Uomini e Donne | la verità di Nilufar e i commenti degli ex

Uomini e Donne Puntata di Oggi 31 maggio 2018 : colpo di scena al trono Over! : A Uomini e Donne Over va in onda la penultima Puntata della stagione. Avverranno due colpi di scena che il telespettatore non si immaginerà di certo! Tuffatevi per scoprire che cosa accadrà a Gemma Galgani! Ida e Riccardo in studio! Maria De Filippi dà il via alla Puntata Uomini e Donne Over parlando della burrascosa situazione sentimentale che vi è tra Gemma e Marco. Parte un filmato che riguarda la scorsa Puntata. Il cavaliere livornese si è ...

Pagelle TV della Settimana (21-27/05/2018). Promossi Giletti e Uomini e Donne. Bocciati Bramieri e Moric : Massimo Giletti Promossi 9 a Massimo Giletti. La vendetta è compiuta. A fine stagione il conduttore di Non è L’Arena si prende il lusso sulla piccola La7 di battere Fabio Fazio, colui che, mentre Giletti veniva cacciato dalla domenica, riceveva un trattamento privilegiato dalla Rai. 8 alla stagione di Uomini e Donne. Il dating show si è confermato un baluardo del pomeriggio di Canale 5 (risultando spesso e volentieri l’appuntamento ...

La scelta di Sara Affi Fella è Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne - video : "sono felice - è stato tutto bello" : Sara Affi Fella ha scelto Luigi Mastroianni: la tronista napoletana di Uomini e Donne ha concluso il suo percorso scegliendo con la testa e il cuore come ha svelato nel discorso.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 13:46:00 GMT)

Uomini e Donne - Nilufar ammette di aver preso in giro tutti : "Uno psicologo mi sta aiutando" : Dopo che Nilufar Addati ha scelto Giordano Mazzocchi a Uomini e Donne è successo di tutto. Stefano Guglielimini , infatti, ha mostrato sui social alcune prove che dimostrano che lui e Nilufar sono ...

“No definitivo alle donne prete”/ Prefetto Dottrina Fede “Cristo diede sacramento a 12 Apostoli - tutti Uomini” : "No definitivo alle donne prete": la decisione ufficiale del Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Arcivescovo Ladaria: "Cristo scelse 12 Apostoli, tutti uomini"(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 13:15:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne : La verità di Nilufar - la scelta di Sara! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 29 maggio 2018: Nilufar ammette la sua relazione con Stefano! Luigi è la scelta di Sara Affi Fella! Anticipazioni Uomini e Donne: la scelta di Sara è Luigi! Nilufar racconta nei dettagli cosa è successo con Stefano Guglielmini! L’ultima registrazione della stagione 2017/18, tenutasi in data 29 maggio 2018, è stata davvero esplosiva! Le Anticipazioni Uomini e Donne annunciano grandi ...

Uomini e Donne - Giordano Mazzocchi a Luigi Mastroianni : "Sempre con te" : Giordano Mazzocchi, al centro, inconsapevolmente, dal polverone sollevato dalla fidanzata Nilufar Addati, a poche ore dalla scelta di Sara Affi Fella, ha rivolto un tenero messaggio all'amico Luigi Mastroianni, con cui ha condiviso tutto il percorso fuori e dentro Uomini e Donne: Non sono molto bravo con le parole, l’hai sempre detto anche tu ma ci provo comunque. Partì tutto le prime giornate nei camerini, io con la cassa, come al solito ...

Uomini e Donne : la scelta di Sara è… – Anticipazioni : Sara Affi Fella E’ arrivata anche l’ultima scelta della stagione di Uomini e Donne. Sara Affi Fella ha scelto l’uomo che potrà essere il compagno della sua vita. Due i corteggiatori rimasti: Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. Con entrambi, la tronista ha passato un soggiorno in una villa, come vuole la nuova prassi della trasmissione, prima di arrivare alla fatidica decisione. Uomini e Donne: Sara ha scelto Luigi Sara ha ...

Uomini e donne - Nilufar ha ingannato la redazione di Maria De Filippi : ora confessa - perché lo ha fatto : A Uomini e donne di Maria De Filippi aleggia un pesante sospetto sull'ex tronista Nilufar Addati . Qualche giorno la ragazza aveva scelto Giordano Mazzocchi come persona da frequentare fuori dal ...

Uomini e Donne - Nilufar Addati : scuse e tatuaggio per Giordano Mazzocchi : Nilufar Addati, dopo l'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, ha postato un messaggio al fidanzato Giordano Mazzocchi per ricurire lo strappo a seguito della confessione di un accordo segreto tra l'ormai ex tronista e l'allora corteggiatore Stefano, confermato, con tanto di prove fotografiche, sui social.prosegui la letturaUomini e Donne, Nilufar Addati: scuse e tatuaggio per Giordano Mazzocchi pubblicato su ...

Uomini e Donne - Karina Cascella difende Nilufar Addati : Karina Cascella, nelle scorse ore, ha rivolto un pensiero a Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi dopo le rivelazioni dell'ultima registrazione in cui l'ex tronista ha ammesso candidamente di aver avuto un accordo segreto con un ex corteggiatore, Stefano: Mi ha colpito molto oggi questo video. Mi ha colpito la tremarella di lei, il braccio del suo fidanzato che teneva stretto, aggrappandosi perché in quel momento aveva paura di tutto. Non ...

Caos a Uomini e Donne - Nilufar ammette l'accordo con l'ex corteggiatore Stefano : l'ex tronista, in lacrime, confessa la relazione con Stefano Guglielmini durante il trono e dichiara: "E' una persona che mi ha fatto molto male ed è tutto in mano agli avvocati"

“Ora devo dirlo…”. Nilufar in un angolo : la confessione e le lacrime. Sul pubblico di Uomini e Donne cala il silenzio e alla tronista - ormai sbugiardata - non resta che raccontare tutto : In questi giorni non si fa altro che parlare della scelta di Nilufar Addati. La tronista di ”Uomini e Donne” ha deciso di uscire dallo studio con Giordano Mazzocchi, ma a poche ore dalla diretta della scelta è successo il caos. L’ex corteggiatore Stefano Guglielmini ha rivelato che lui e Nilufar sono stati fidanzati durante il periodo del ”trono”. Un caos che ha coinvolto loro tre, ma anche tutto il pubblico ...