Un' azienda di Pesaro offre lavoro ma non trova operai italiani

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Uno stipendio decisamente accettabile, una tempo pieno, VIDEOtanti curriculum ricevuti e una ricerca che va avanti ormai da gennaio. Questa è la situazione della Supercap,diche, dall'inizio di quest'anno sta 'disperatamente' cercando ottoche potessero coprire i turni notturni ma nessuno pare accettare. Lo stipendio è decisamente buono per le ore lavorative: si parla infatti di una cifra che va dai 1450 ai 1550 euro al mese per un massimo di 40 ore settimanali, appunto notturne. La vicenda è stata raccontata dal titolare dell'che produce tappi per distillati a Mombaroccio, in provincia diMirco Bannini è molto stupito per quanto sta succedendo. I motivi dei rifiuti e le parole del titolare Da gennaio sono stato sommerso da curriculum ma moltisi tirano indietro: queste le parole di Mirco Bannini, titolare dell'...